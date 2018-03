Propaganda statt Aufklärung

Was für ein Angebot, ohne Geld verdienen zu müssen, ohne Rücksicht auf den Staat oder mächtige Wirtschaftsgruppen. Wir Öffentlich-Rechtlichen sind Diener einer Gesellschaft, die … siehe im Tweet von Sonia Seymour Mikich weiter unten. Die Chefredakteurin WDR Fernsehen kommentierte die Volksabstimmung über die Zwangsfinanzierung der Öffentlich-Rechtlichen in der Schweiz nicht, sondern machte Propaganda für die ÖR.

Weil unsere Gesellschaft immer mehr zerbröselt, in immer kleinere Gruppen, ist eine „gemeinsame Öffentlichkeit“ so wichtig, „wir, unser, uns“. Ja, Frau Mikich, diese Auflösung findet statt. Und sie findet nicht zuletzt in den Öffentlich-Rechtlichen statt, in den politischen Sendungen und der politisierten Unterhaltung vom Krimi bis in naturwissenschaftliche Sendungen. Denn überall grenzen sie jene aus und schüchtern sie ein, die den „Wahrheiten“, die sie verkünden, nicht zustimmen oder wenigstens nicht widersprechen. Nicht zuletzt deshalb, Frau Mikich, gibt es keine gemeinsame Öffentlichkeit mehr.

Dann sagt die Kommentatorin, „Aufklärung, das ist öffentlich-rechtliche DNA“ und nennen als Belege, wer zeigt die Namen von millardenschweren Steuerverbrechern, wer durchleuchtet das Doping im Sport, wer schickt die Reporterin ins lebensgefährliche Nordnigeria auf der Suche nach den verschleppten Schulmädchen?, Menschen befähigen, ein eigenes Urteil zu bilden, das ist teuer … für die Demokratie wie Sauerstoff, wir sind aber nicht unfehlbar, deswegen Selbstreflexion. Wir werden ja von allen bezahlt, aber bilden wir die Interessen von allen ab? Deswegen Selbstkritik, sind wir zu schnell beleidigt, wenn wir hinterfragt werden? Deswegen Selbstbescheidung, sind wir wirklich im Besitz der einzigen Wahrheit? Wir Macher diskutieren das längst, glauben Sie mir …

Warum gibt es in der Belegnennung keine Kritik und Aufklärung zu den brennenden Fragen unkontrollierte illegale Einwanderung und ihre Folgen, Verrottung der ganzen Infrastruktur und so weiter und so weiter? Weil die ÖR alle kritischen Themen großräumig umschiffen, alles Unangenehme in der Nähe ausklammern, stattdessen Klischees über die Ferne verbreiten und Politik im eigenen Land auf vordergründige und oberflächliche Personalien verkürzen.

"Wir Öffentlich-Rechtlichen sind Diener einer Gesellschaft, die informiert, unterhalten und aufgeklärt bleiben will. Weil die Gesellschaft aber immer mehr zerbröselt (…) ist eine gemeinsame Öffentlichkeit so wichtig" – @tagesthemen-Kommentar von @SoniaMikich. #Rundfunkbeitrag pic.twitter.com/6AE7VcG310 — tagesschau (@tagesschau) February 28, 2018

Aufklärung? Wo ist die Aufklärung über die Hintergründe und Zusammenhänge der Schweizer Abstimmung? Nur Propaganda übriggeblieben.

OMG: "Diener der Gesellschaft…" Geht es auch mit etwas weniger Pathos? Der öffent. rechtl. Rundfunk lebt von Zwangsgebühren (aktuell 8 Milliarden Euro pro Jahr) nicht schlecht. Angesichts der Schweizer Abstimmung wird er aber nervös. https://t.co/G9o66Swsmg — Philip Plickert (@PhilipPlickert) March 1, 2018

Propaganda für das Prinzip Staatsfernsehen ist keine Aufklärung, etwa durch Darstellung der unterschiedlichen Standpunkte.

zum glück kommt das gleiche jetzt noch mal als KOMMENTAR — Lars Weisbrod (@larsweisbrod) February 28, 2018

Ein Kommentar, der die Seite der ÖR in der Schweiz einfach nur unterstützt, ist keine gemeinsame Öffentlichkeit, sondern Propaganda als heutige DNA der ÖR.

Eine Journalistin im öffentlich-rechtlichen Fernsehen spricht einen Kommentar, in dem sie sich für die Öffentlich-Rechtlichen ausspricht. Klingt nach Satire – ist aber @tagesthemen — Florian Gathmann (@FlorianGathmann) February 28, 2018

Das mindeste einer gemeinsamen Öffentlichkeit ist – siehe oben – die Interessen aller abzubilden, wo doch schon alle zahlen müssen.