Der Corona-Gipfel an diesem Dienstag ist der wohl bizarrste in der anderthalbjährigen Geschichte eines Gremiums, das in der Verfassung nicht vorgesehen ist. Denn trotz nach wie vor niedriger Inzidenz, trotz extrem weniger Intensivpatienten und Corona-Toten, trotz der deutlich niedrigeren Gefahr, die von Delta ausgeht, kommen heute die Ministerpräsidenten mit der klaren Absicht zusammen, dass die Maßnahmen verschärft werden. Warum, weiß keiner so recht zu begründen.

Im Vorfeld der Konferenz versendete die Bundeskanzlerin nun eine Beschlussvorlage an die Ministerpräsidenten, die TE vollständig vorliegt. Darin kommt der Knaller zum Schluss: Jetzt schon fordert man den Bundestag auf, er solle am 11. September die „epidemische Notlage“ verlängern und damit für weitere drei Monate die Grundlage für den Corona-Staat schaffen mit weiten Sonderbefugnissen für die Regierung. Im Papier heißt es: „Die Bundeskanzlerin und die Regierungschefinnen und -chefs der Länder teilen die Einschätzung, dass sich Deutschland insgesamt weiterhin einer pandemischen Situation befindet und dass die entsprechenden Rechtsgrundlagen für die von den jeweils zuständigen Behörden zu ergreifenden Maßnahmen weiterhin erforderlich sind, um der Situation zu begegnen.“

Das Papier sieht weiterhin vor, dass die „Basismaßnahmen“, also im wesentlichen die Maskenpflicht, weiterhin gelten sollen. In Sachsen wurde damit begonnen, für Kreise mit niedriger „Inzidenz“ die Maskenpflicht auszusetzen – solche Projekte sollen wohl aufhören. Für Ungeimpfte sieht das Papier massive Benachteiligungen vor – diese müssen sich in Zukunft für die Teilnahme an weiten Teilen des öffentlichen Lebens (u.a. Innengastronomie, Freizeitangebote, Kirchenbesuche, Friseur, Beherbergung) testen lassen und den mindestens erforderlichen tagesaktuellen Schnelltest ab Oktober auch noch selbst bezahlen. Die Kosten dafür würden sich aktuell wohl auf zwischen 15 und 40 Euro belaufen, durch den gesteigerten Marktdruck könnte das allerdings noch günstiger werden. Diese Regelung soll von den Bundesländern ab einer bestimmten „Inzidenz“ ausgesetzt werden dürfen – die Zahl soll noch festgelegt werden.

Auch hier soll es also allen Ernstes weiterhin allein an der „Inzidenz“ hängen; zwar befindet sich ein vager Absatz im Text, nach dem man auch andere Indikatoren berücksichtigen will, die konkreten Grenzwerte beziehen sich allerdings weiterhin allein auf die Zahl der „Neuansteckungen“.

Und: das Ende der Fahnenstange ist noch nicht erreicht. Sobald die Zahlen steigen, wird nochmal neu verhandelt. In der Beschlussvorlage heißt es schon: „Bund und Länder werden alle Indikatoren, insbesondere die Inzidenz, die Impfquote, und die Zahl der schweren Krankheitsverläufe sowie die resultierende Belastung des Gesundheitswesens genau beobachten und sich auf weitere Maßnahmen verständigen, falls die Anstrengungen beim Impfen und Testen nicht ausreichen, um das weitere Infektionsgeschehen zu kontrollieren.“

Ausreichen um das „Infektionsgeschehen zu kontrollieren“, ist dabei ein sehr dehnbarer Begriff.

Diese Beschlussvorlage aus dem Bundeskanzleramt bedeutet: Weitere, quasi unbefristete Einschränkung zahlloser Grundrechte allein auf Grundlage des großen pandemischen Konjunktivs, sie bedeutet Maskenpflicht wohl über den ganzen Winter und eine massive Ungleichbehandlung von Ungeimpften. Und das wohl gemerkt nur beim heutigen Stand, wenn die Zahlen steigen, sind weitere Verschärfungen ja bereits angekündigt. Der Entwurf scheint derweil schon so eine Art Kompromiss zwischen der Bundesregierung und Armin Laschet zu sein, der stellte am Montag einen 5-Punkteplan vor, der diesem Konzept sehr ähnlich sieht. Das heißt aber auch: Der einzige moderate Gegner von Verschärfungen in der Runde ist bereits im Wesentlichen d’accord. Dass die Vorlage noch abgemildert werden könnte, scheint dahingehend also unwahrscheinlich. Noch nicht mit an Bord waren allerdings die zahlreichen Hardliner in der Konferenz, wie etwa Markus Söder, Winfried Kretschmann oder Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher.

Lesen Sie hier die ganze Beschlussvorlage.

TE wird Sie hier im Ticker den ganzen Tag über auf dem Laufenden halten.