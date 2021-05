Mi. 19.05.2021, 18:00 Uhr

Klaus-Rüdiger Mai am 19.05.2021 bei KAS

Thema: „Wie wir den lähmenden Zeitgeist endlich überwinden“ – Ein Streitgespräch

Am 19.05. um 18 Uhr streitet der Schriftsteller und Publizist Klaus-Rüdiger Mai in einer Zoom-Veranstaltung der Konrad-Adenauer-Stiftung und des Brandenburger Literaturbüros mit dem Diplomaten Knut Abraham über die Thesen seines politischen Essays: „Die Zukunft gestalten wir! Wie wir den lähmenden Zeitgeist endlich überwinden“ Es wird um die Themen gehen:



Leben wir in einer Zeit gesellschaftspolitischen Umbruchs?



Was macht den Umbruch aus und wie können wir auf ihn reagieren, ihn gestalten?



Welche Hindernisse des herrschenden Zeitgeistes gilt es dabei zu überwinden



Knut Abraham, ein politisch engagierter Diplomat, Gesandter an der Deutschen Botschaft in Warschau, wird die Thesen und Vorstellungen des provokativen, weil Gewohntes in Frage stellenden Essays „Die Zukunft gestalten wir!“ mit dem Autor diskutieren.

Die Veranstaltung wird in Kooperation mit dem Brandenburger Literaturbüro als Live-Gespräch auf der Internetplattform Zoom durchgeführt.

Unter folgendem Link können Sie an der Veranstaltung teilnehmen: https://kas-de.zoom.us – Meeting-ID: 965 0075 6537, Kenncode: 385135



Über eine formlose Anmeldung per Mail oder Telefon unter kas-brandenburg@kas.de oder 0331 748876-0 würde sich der Veranstalter aus organisatorischen Gründen freuen.

