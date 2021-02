Wer am Apple-Boom am meisten verdient

Die Zahlen sind so gigantisch, dass einem schwindlig werden kann. Apple erzielte im Geschäftsjahr 2020 (Oktober/Oktober) einen weltweiten Umsatz von 274,5 Milliarden US-Dollar und einen Gewinn von 57,5 Milliarden Dollar. Mit dem gleichen Tempo geht es im ersten Quartal 2021 (Okt./Dez.) weiter. Der Gesamtumsatz für das erste Quartal des neuen Geschäftsjahrs beläuft sich bereits auf 111,4 Milliarden US-Dollar und der Gewinn auf 28,7 Milliarden Dollar. Niemals zuvor konnte Apple in einem Quartal mehr Umsatz und Gewinn generieren (Hinweis: Zwischenzeitlich wurde ein Aktiensplit durchgeführt). Das Unternehmen führt diese Entwicklung auf das zweistellige Wachstum in jeder Produktkategorie zurück. Wer alle Aktien des wertvollsten Unternehmens dieser Welt kaufen wollte, müsste nach Berechnungen von Investopedia, einem Unternehmen für Finanzinformationen mit Sitz in New York, dafür rund 2,3 Billionen Dollar auf den Tisch legen. Zum Vergleich: Vor zehn Jahren lag der Firmenwert gerade einmal bei 300 Milliarden Dollar, was seinerzeit bereits als sensationelles Ergebnis galt.

Investopedia wollte angesichts dieser Wahnsinnszahlen darüberhinaus wissen, wer die fettesten Aktienpakete dieses Goldesel besitzt (sieht man mal von den Millionen Kleinaktionären ab). Das Recherche-Ergebnis: Die Top-Aktionäre von Apple heißen Arthur Levinson, Tim Cook, Jeff Williams, die Vanguard Group, BlackRock und Berkshire Hathaway Inc. Im einzelnen:

Arthur Levinson ist der Vorsitzende des Board of Directors bei Apple. Diesem Gremium gehört er seit mehr als 20 Jahren an. Er besitzt knapp 4,6 Millionen Aktien der Geldmaschine, was einem Wertpapiervermögen von mehr als einer halben Milliarde Euro entspricht.

Tim Cook ist Apple-Vorstandschef. Er hält mit „nur“ 837000 Aktien vergleichsweise wenig Anteile. Cook stieg 2011 nach dem Tod des Gründers und langjährigen Chef Steve Jobs zur Nummer eins auf. Zuvor war Cook Chief Operating Officer und verantwortlich für den weltweiten Vertrieb.

Jeff Williams ist seit 2015 Chief Operating Officer bei Apple und besitzt 489 000 Anteilsscheine. Ihm untersteht der weltweite Vertrieb sowie der internationale Kundenservice. Er leitet ebenfalls Apples Designteam sowie das Engineering für die Apple Watch. Die Vanguard Group mit Sitz in Valley Forge, Pennsylvania, ist ein Investmentunternehmen. Mit Datum zum Dezember besitzt die Firma mehr als 1,3 Milliarden Aktien von Apple, was 7,83 Prozent aller Aktien entspricht. Vanguard verwaltet Vermögenswerte von etwa 6,2 Billionen US-Dollar.

BlackRock ist wie Vanguard eine Investment- und Verwaltungsgesellschaft. Sitz ist New York. BlackRock bringt es auf 1,11 Milliarden Apple-Aktien und damit auf 6,6 Prozent der Unternehmensanteile. BlackRock verwaltet Vermögenswerte in Höhe von et-wa 8,67 Billionen US-Dollar.

Berkshire Hathaway ist eine Holdinggesellschaft, die von Warren Buffet geführt wird. Sitz ist in New Bedford, Massachusetts. Berkshire Hathaway besitzt 5,96 Prozent oder rund eine Milliarde Aktien. Die Beteiligungen von Berkshire Hathaway erstrecken sich auf eine Vielzahl von Branchen, darunter Versicherungen, Eisenbahnen, Gas- und Stromversorger und mehr.

Allein diese drei führenden institutionellen Anleger von Apple besitzen zusammen etwas mehr als 20 Prozent der Stammaktien.

