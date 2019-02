Negativzins: Das geldpolitische Paralleluniversum

Kennen Sie diese Horrorfilme, wo jemand in den Spiegel greift, weil der sich gerade so schön vor ihm verflüssigt und – Schwups – in ein spiegelverkehrtes Universum gesaugt wird, wo alles auf dem Kopf steht, die Buchstaben aussehen wie kyrillische Schrift, die Gesetze der Logik pervertiert sind und aus dem er nie mehr herauskommt? Hinter dem Spiegel lauert das Grauen, aber die morbide Neugierde unseres Protagonisten, die Mutprobe pubertätsvergifteter Jugendhirne oder der Größenwahn des irrsinnigen Wissenschaftlers geben der gruseligen Handlung eine Chance auf Entfaltung.

Bis in die 90er Jahre endeten solche Filme irgendwie meistens mit irgendeiner Art Happy End, meistens musste am Ende nur der Böse im unwirtlichen Paralleluniversum zurückbleiben, die Guten (meist ein ansehnliches Pärchen) entkamen der Falle mit knapper Not. In den letzten Jahren häufen sich aber die Filme des Horror-Genres, wo das nicht gut geht, das Böse siegt, die ewige Verdammnis kriecht aus dem Badezimmerspiegel bis in die Schlafzimmer.

So ähnlich, meine verehrten Leser, läuft es jetzt mit der Zinspolitik. Die Frankensteins, die Dr. Moreaus und Dr. Strangeloves der Zentralbanken haben den kleinen Finger durch den Spiegel gesteckt und die Welt damit bekannt gemacht, dass unter der Nulllinie ein neues unbekanntes Universum liegt. Man kann sich vorstellen, wie sie sich in ihrem Geld-Genlabor auf die Schenkel geklopft haben angesichts der scheinbaren Magie, die sie damit entfesselt haben:

Mit dem Negativzins haben sie eine Währung gefunden, die ihnen jetzt schon einige Jahre Zeit gekauft hat. Aber der faustische Pakt, auf den sie sich damit eingelassen haben, entfaltet jetzt seine ganze Sogwirkung. In den Fußstapfen seines früheren Mitarbeiters Kenneth Rogoff macht sich der IWF nun daran, nach dem Zeigefinger die Hand und das Gesicht durch die Spiegeloberfläche zu schieben, der Sog in den Abgrund der Negativzinsen wird schnell stärker.

Der Nullzins verrichtet sein Zerstörungswerk. Der Negativzins ist sein Turbolader.

Die wirtschaftliche Ursache dafür liegt auf der Hand. Der Nullzins hat dafür gesorgt, dass unproduktive, ineffiziente und eigentlich vom Markt auszusortierende Unternehmen am Leben bleiben. Sie wirken, abgesehen von ihrer Zerstörung der Bankbilanzen, wie ein Mühlstein am Produktivitätsfortschritt der Volkswirtschaft. Das Wachstum wird immer anämischer, selbst in einer Aufschwungphase. Und jetzt wo wir vor dem Abschwung stehen, hat die Geldpolitik kein Pulver mehr zu verschießen. Sie kann nur weiter in das unerforschte Land unter der Nulllinie vordringen in der vagen, aber leeren Hoffnung, mit noch höheren Negativzinsen die Investitionen anzufeuern und die Staatsfinanzen zu entlasten, so dass die Politik ein letztes fiskalisches Nachfragefeuerwerk a la Keynes veranstalten kann, finanziert durch die immer schneller galoppierende Enteignung der Sparer.

Kenneth „wann-bekomme-ich-endlich-den Nobelpreis?“ Rogoff möchte das Bargeld abschaffen

Herr Roggoff, der bereits vor Jahren Negativzinsen von 5, 6 oder 7 Prozent forderte, hat sehr fein erkannt, dass er das eigentlich nur durchsetzen kann, wenn das Bargeld abgeschafft wird, denn sonst legen sich die Menschen das Geld unter die Matratze, um sich vor dem Diebstahl zu schützen. Das hindert den Internationalen Währungsfonds IWF nicht, genau das zu fordern, weil er weiß, dass die Zentralbanken am Ende ihrer Weisheit angelangt sind, insbesondere die Europäische. Wer da immer noch glaubt, in unserem Finanzsystem sei alles bester Ordnung, der sollte sich vor Augen halten, wie verzweifelt unsere geldpolitische Obrigkeit sein muss, wenn sie solche Lösungsvorschläge ernsthaft ins Auge fasst.

Der IWF baut kreativ ein neues Hütchenschema.

Um das Bargeldproblem auszuhebeln, haben sich die keynesianischen Zauberlehrlinge was ganz Feines ausgedacht: Anstatt das Bargeld abzuschaffen, führen sie zwei Währungen ein: Bargeld und Sichteinlagen. Die Sichteinlagen kann man mit einem beliebigen Negativzins belegen und zwischen Bargeld und Sichteinlagen wird ein Wechselkurs eingeführt, den die Zentralbank willkürlich bestimmen kann. Bei einem Negativzins von 5% werden Ihnen dann am Ende des Jahres nur noch 95 Euro gutgeschrieben, wenn sie 100 Euro in Bar auf ihr Konto einzahlen wollen. Das ist nicht weniger als eine Währungsreform, ein Währungsschnitt, bei dem das Maß der willkürlichen Enteignung nur noch von der Laune der Bürokratie abhängt.

Sie sehen, verehrte Leser, hinter dem Spiegel betreten Sie wahrhaftig ein Land des Absurden, eine Sphäre des Surrealen, wie es sich Dali und Kafka nicht besser hätten ausdenken können.

Wir basteln an der Bombe, mit der wir uns selbst in die Luft sprengen.

Das bedeutet natürlich, dass die Bürger ihr Vertrauen in diese Währung endgültig verlieren werden. Die einsetzende Kapitalflucht wird den Euro auf ungeahnte Tiefen stürzen und einen sofortigen Inflationsimport zur Folge haben, der die Bürger noch schneller enteignet.

Die zweite Folge wird sein, dass die Banken nicht nur Anreize erhalten, sondern nachgerade gezwungen sein werden, Kredite an nicht kreditwürdige Schuldner zu vergeben, weil sie sich die Negativzinsen auf Einlagen bei der Zentralbank gar nicht mehr leisten können. Immer größere Summen an Geld und damit volkswirtschaftlichen Ressourcen werden so in Fehlinvestitionen gigantischen Ausmaßes fließen. Gleichzeitig werden Ertragslage und Qualität der Kreditportfolien der Banken beschleunigt erodieren und so die Zerstörung des Kreditsektors unumkehrbar machen.

Es ist nicht einmal wahrscheinlich, dass dies den Zentralbanken in dem sich jetzt anbahnenden Abschwung Zeit kaufen wird. Im Gegenteil: Die erodierenden Bankerträge sind der Zünder an der Bombe und die Beschleunigung dieser Erosion wird Zeit kosten und den großen Knall nach vorne ziehen.

Gleichzeitig wird die Enteignung der Sparer neue, gewaltige Ausmaße annehmen, denn ein Negativzins von 5% oder mehr wird dann die Substanz der Ersparnisse besteuern. Es gibt bereits Schätzungen, dass 40% der Deutschen durch die aktuelle Politik in die Altersarmut rutschen werden. Ihre geraubten Ersparnisse haben Konsum und Umverteilung nach Südeuropa finanziert, aber auch die Verschwendungssucht einer jedem Verantwortungsgefühl für die Zukunft des Volkes enthobenen großen Koalition und der sie stützenden politischen Einheitsklasse der „lieben Sozialdemokraten und Sozialdemokratinnen“ (Kramp-Karrenbauer) genährt. Der Super-Negativzins wird diese Zahl wohl auf 50% aller Deutschen erhöhen, im Laufe der Zeit auf noch sehr viel mehr. Der Geldsozialismus wird das Volk dann in die Massenarmut führen und kein Sozialprogramm kann daran noch etwas ändern. Da kann der SPD Vorstand Klausurtagungen abhalten, bis er schwarz ist und Gießkannen ausverkauft sind.

Ökonomie ist die Wissenschaft der Anreize, nicht der Töpfe.

Die Anreize für Sparen und Investieren werden dann endgültig umgewandelt in Anreize zum Konsum, zur Verschwendung, zur verzweifelten Spekulation. Die Früchte der Arbeit werden immer weniger geeignet sein, Lebensunterhalt und Vorsorge zu finanzieren, weil die Arbeitsproduktivität mit der Zombifizierung der Wirtschaft immer weiter fallen wird.

Wir werden feststellen, dass alle gesunden Anreize in der Welt hinter dem Spiegel, im Paralleluniversum Negativzins in ihr Gegenteil verkehrt werden. Schwarz wird weiß und weiß wird schwarz. Die Planwirtschaft des Geldes, das, was Roland Baader so treffend als Geldsozialismus bezeichnet hat, wird dann zu einer vollen kurzen Blüte gelangen. Wir werden dann feststellen, dass die Geschwindigkeit des wirtschaftlichen Ruins in der Spiegelwelt nur noch von der perversen Zerstörungswut des Krieges übertroffen wird. Es gilt das Wort des Kirchenlehrers Augustinus von Hippo: „Nimm vom Staat das Recht weg, was bleibt dann, als eine große Räuberbande.“

Man greift eben nicht ungestraft hinter den Spiegel, wenn man keine Ahnung hat, was sich dahinter befindet. Ein Gutes hat die Sache allerdings: Künftige Generationen werden aus diesem Desaster lernen können und es hoffentlich vermeiden. Das allerdings auch nur dann, wenn eine drastische Kehrtwende in Richtung einer freiheitlichen Ordnung es den Menschen finanziell wieder ermöglicht, Kinder zu bekommen und aufzuziehen.