Wie Privatanleger jetzt in der Inflation mit Gold profitieren können

Lange Zeit sah es so aus, als ob Inflation nur ein Schreckgespenst vergangener Zeiten war. Doch mittlerweile zeigen immer mehr Indikatoren, dass insbesondere die ultralockere Geldpolitik der Zentralbanken in den USA und Europa – manche sagen „Politik des billigen Geldes“ – zur Geldentwertung führt. Schon länger ist dies erkennbar an den teilweise exorbitant steigenden Preisen für Immobilien: Geld ist im Vergleich zu Immobilien immer weniger Wert. Neu ist, dass sich die Geldentwertung seit einigen Wochen selbst in den offiziellen Statistiken wie den deutlich steigenden Verbraucherpreisen zeigt – in den USA zuletzt mit 5%. Die steigende Knappheit verschiedener Rohstoffe und Materialien in der Industrie lässt weitere Preissteigerungen und damit Geldentwertung erwarten.

Wer nun Geld sparen möchte, steht vor einem Dilemma: Vermeintlich sichere Anlagen wie Tagesgeld oder Staatsanleihen bringen nicht nur nominal eine negative oder bestenfalls keine Verzinsung, sondern verlieren vor allem real durch die gleichzeitige Preissteigerung für Verbrauchsgüter an Wert. Immobilien haben den Nachteil, dass ihre Fungibilität stark begrenzt ist und nicht jeder traut sich an Anlagen in Fonds und Aktien heran, weil dafür ein Mindestmaß an Erfahrung und Risikobereitschaft erforderlich ist.

Es ist auch nicht zu erwarten, dass sich diese Situation wesentlich verbessert. Im Gegenteil ist davon auszugehen, dass die Notenbanken der USA und der EU ihre Niedrigzinspolitik fortsetzen und über enorme Anleihekäufe die Geldmenge weiter aufblähen, um die durch immer größere Haushaltsdefizite dramatisch steigende Staatsverschuldung finanzierbar zu halten und weitere Ausgaben, wie etwa den EU-Wiederaufbaufonds, überhaupt finanzierbar zu machen.

Einen Ausweg bietet eine Anlage in Gold

Gold ist im Gegensatz zum Zentralbankgeld nicht beliebig vermehrbar und wird daher relativ zu Geld wertvoller, wenn die Geldmenge weiter stark steigt. Gold hat abseits der Funktion als Wertaufbewahrungsmittel auch einen realen Wert als Schmuck. Anders als Immobilien ist es leicht handelbar und erfordert anders als eine Aktienanlage nur wenig Spezialwissen, auch wenn der Goldpreis ebenfalls Schwankungen teilweise starken unterliegt. Zuletzt fiel er innerhalb weniger Tage von über 1.900 USD pro Unze auf unter 1.800 USD pro Unze, was Neuinvestoren den Einstieg vergünstigt.

Wer in Gold investieren möchte, kann dies tun, indem er beispielsweise Goldbarren erwirbt. Dies ist sicherlich für Liebhaber ein schönes haptisches und optisches Erlebnis, aber wegen der damit verbundenen Kosten unter Rentabilitätsgesichtspunkten nur bedingt geeignet. Stattdessen empfiehlt es sich, über börsengehandelte (Index-)Zertifikate an einer erwarteten Preissteigerung von Gold zu partizipieren. Der große Vorteil besteht in der kostengünstigen und einfachen Handelbarkeit einer solchen Anlage.

Wer eine weiter steigende Geldentwertung und deshalb steigenden Goldpreise erwartet, dem stehen mittlerweile sehr viele, auch für Privatanleger geeignete, Instrumente verschiedener Emittenten zu unterschiedlichen Konditionen zur Verfügung. Aber Achtung: manche Konstruktionen sind trickreich und intransparent. Deshalb ist die Auswahl des richtigen Zertifikats wichtig.

Ich persönlich finde z.B. das Zertifikat der renommierten Unicredit (Mutter der HypoVereinsbank) mit der Wertpapierkennnummer HX8YUJ für mittel- und langfristig orientierte Anleger ohne übermäßige Erfahrung sehr gut geeignet. Es wird sowohl durch den Emittenten als auch an verschiedenen regulierten Börsen börsentäglich rege gehandelt und ist insofern ausreichend liquide. Der Spread zwischen An-und Verkaufspreis ist mit unter 0,1% sehr fair und hält die Transaktionskosten klein. Das Zertifikat partizipiert mit einem konstanten Hebel von vier an den Bewegungen des Goldpreises und ist insofern sehr transparent. Ein weiterer Vorteil dieses Zertifikats liegt darin, dass es nicht zeitlich limitiert ist, so dass die Strategie auch über Jahre durchgehalten werden kann, sofern das Zertifikat nicht durch den Emittenten gekündigt und zurückgezahlt wird. Wer sich für weitere Details interessiert, kann diese in der ausführlichen Produktbeschreibung der Unicredit nachlesen. Zur Abwicklung des Kaufs reicht ein normales Wertpapierdepot bei einer beliebigen Bank. Überhaupt orientiert sich die gesamte Abwicklung, auch die Besteuerung der Erträge, an der anderer, börsennotierter Wertpapiere.

Wenn der Goldpreis von jetzt rund 1.780 USD pro Unze die alten Höchststände des zurückliegenden Sommers bei 2.070 USD pro Unze erreicht, ist mehr als eine Verdoppelung des investierten Kapitals möglich. Sollte der Goldpreis hingegen wieder auf die Tiefststände diesen Jahres bei 1.680 USD pro Unze fallen, muss allerdings ein Buchverlust von etwa 15% verkraftet werden.

Es sollte aber klar sein, dass der Anleger kein physisches Gold erwirbt, sondern „nur“ an der erwarteten Wertsteigerung des Zertifikats bei einem steigenden Goldpreis partizipiert. Insofern sollte man schon ein Mindestmaß an Vertrauen insbesondere in die Stabilität der Unicredit als Emittent, die eigene Depotbank und die generelle Funktionsfähigkeit des Kapitalmarkts haben. Für einen Anleger, der in Euro rechnet, spielt auch der Kurs des USD zum Euro eine Rolle, die sich aber nur bei extremen Kursbewegungen des Wechselkurses bemerkbar macht.

Auch hier gilt also, wie fast bei allen Anlagen am Kapitalmarkt: Die eine, optimale Kapitalanlage für jeden gibt es nicht. Sie ist immer auch von der individuellen Präferenz und Erwartung abhängig. Und: No risk, no fun. Aber wer möglichst kostengünstig und einfach in Gold als Inflationsschutz investieren möchte, findet in dem Zertifikat ein gutes Instrument, um an einem steigenden Goldpreis zu partizipieren.

Daniel Petermann, Kapitalmarktexperte und Freier Autor