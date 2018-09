Chemnitz – oder wer rastet wirklich aus?

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Youtube angezeigt werden.

Spätestens seit Chemnitz wissen wir: Wer die Regierung kritisiert, ist rechts. Ein weiteres Kennzeichen dafür, dass jemand rechts ist: die schlechte Laune. Die Chemnitzer Demonstranten haben so gar keine gute Laune. Die Linken hingegen jubilieren bei ihrem Gratiskonzert. Prominente SPD-Politiker lächeln beseelt in ihre iPhones. Wer also nicht sofort als Rechter entlarvt und unschädlich gemacht werden will, der lerne zu lachen. Dann mag er zwar vielleicht immer noch kritisieren, er wird aber vom Wutbürger zum Mutbürger. Wem das noch schwer fällt, der halte sich an die Vorstellung des Kasperletheaters, das derzeit in Berlin – ebenfalls gratis – für uns aufgeführt wird. Dann wird es schon gehen.