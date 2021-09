Kampf gegen Diesel & lukrative Corona-Bussgelder – TE Wecker am 23. September 2021

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Soundcloud angezeigt werden.

Neue WHO Grenzwerte: Der Kampf gegen den Diesel kann weitergehen. Spritpreise so hoch wie seit 8 Jahren nicht mehr. Drei Millionen Menschen in Europa können nicht mehr richtig heizen. Lukrative Corona-Bussgelder. Ungeimpfte sollen keine Verdienstausfälle bei Quarantäne ersetzt bekommen. Leitzins bleibt unverändert. Heute soll der EU-Einheitsstecker für Handys kommen.