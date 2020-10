Merkel mit Doppel-Podcast und Einfachstbotschaft

Tagesschau.de verkündet es und dort gehört es auch hin: „Ein Podcast mit zwei Kanzlerinnen“: »Erst sitzt Angela Merkel im orangefarbenen Blazer am Schreibtisch, zwei Flaggen und ein Gemälde im Hintergrund. Dann steht sie in Weinrot vor einer blauen Medien-Wand mit Bundesadler. Die Überleitung macht die Kanzlerin selbst: „Und so folgt jetzt noch einmal der Podcast vom vergangenen Samstag.“«

In vorbildlicher Volksaufklärung stellt der Sender den Doppelpod in den historischen Bezug: »Diesmal also ist es kein Versehen, kein vertauschtes Band, wie 1986, als das Fernsehen die Neujahrsansprache von Helmut Kohl aus dem Vorjahr einfach noch einmal sendete.“

Nein, so der Volksaufklärer: »Angela Merkel macht es heute mit voller Absicht: ‚Ich weiß, eigentlich erwartet man, dass Politiker immer neue Worte finden. Aber für mich gilt das, was ich Ihnen letzte Woche gesagt habe, noch Wort für Wort.’«

(Anmerkung: Dass diese Woche noch gilt, was sie letzte Woche sagte, ist eine so einmalige Ausnahme, dass wir die einmalige Chance der schnellen Doppelung verstehen.)

Was sie doppelt sagte? Hier die Kurzfassung: Bleibt zuhause, reist nicht, trefft euch nicht – kurzum: lebt euer Leben nicht, bis ich euch sage, jetzt wieder und in welchem Umfang.

Die neue Regierungspropaganda im Corona-Format als Endlosschleife? Auf eine Sonderausgabe oder Ergänzung beim dritten Mal hoffen wir noch. Denn Doppel-Merkel sagte auch: »Wie der Winter wird, wie unser Weihnachten wird, das entscheidet sich in diesen kommenden Tagen und Wochen.« Nicht nur wir bei TE, sondern viele Bürger wüssten wirklich gerne, »wie der Winter wird« – mit viel oder wenig Schnee?