Am Mittwoch konferierten wg. Corona per Videoschaltung die - O-Ton Tagesschau und heute – „Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder mit der Bundeskanzlerin“. Nach den Beschlüssen werden sich viele Bürger, vor allem im Süden des deutschen Sprachgebietes, fragen: Sind wir Deppen?, aber niemand wird sagen: Sind wir Deppinnen und Deppen? Gendern ist also relativ.