Ganz in der Tradition des Bundespräsidenten, der schon im vergangenen Jahr im Urlaub in Südtirol großzügig auf seine Maske verzichtete, haben nun auch die frischgewählten SPD-Bundestagsabgeordneten getan, was sie vermutlich am besten können: Sie haben ein Zeichen gesetzt. Ein Zeichen dafür, dass die Pandemie vorbei ist oder jedenfalls dass ihnen die Corona-Regeln egal sind. Zumindest wenn sie selbst betroffen sind.

Zu einem gemeinsamen Gruppenfoto erschienen sie nämlich nicht nur „jünger, ostdeutscher und diverser“, sondern auch geschlossen maskenfrei. So rebellisch waren Sozialdemokraten lange nicht mehr. Schließlich gilt nach Verfügung des noch amtierenden Bundestagspräsidenten Wolfgang Schäuble: „In den Gebäuden des Bundestags ist eine medizinische Gesichtsmaske zu tragen“ (und in denen wurde das Bild aufgenommen).