Civey-Umfrage: „EU fordert Verteilungsregel für Flüchtlinge”

„Erfahren Sie, was Deutschland denkt!” – ist der Anspruch von Civey. Auf die aktuelle Umfrage, „EU fordert Verteilungsregel für Flüchtlinge”, biete ich ein paar Antworten auf jene Fragen an, die nicht gestellt werden, aber in der Einladung zur Teilnahme enthalten sind.

♦ „… in Seenot gerettete Flüchtlinge …”

Im Mittelmeer werden keine „Flüchtlinge” aus Seenot gerettet. Die illegalen Einwanderer werden von Schleusern in „Seenot” manövriert, um dann mithilfe von NGO und/oder unter Nötigung von Behörden in Europa an Land gebracht zu werden. Dass es sich um keine „Flüchtlinge” handelt, dokumentiert Civey selbst, indem es weiter heißt:

♦ „Die Lösung soll ein Mechanismus zur Verteilung der Migranten auf die Mitgliedsstaaten sein.”

Diesen Mechanismus gibt es bereits und er ist sehr wirkungsvoll. Die illegalen Einwanderer, bei Civey einmal „Flüchtlinge” und einmal „Migranten“ genannt, verwandeln sich bei ihrer Ankunft in Deutschland in Asyleinwanderer. Woanders wollen sie nicht hin – und werden sie doch woanders hingebracht, kehren sie nach Deutschland zurück. Weil dieses Land die höchsten Sozialleistungen bietet, verbunden mit einer weitgehenden Freistellung der Asyleinwanderer von allen Rechtsvorschriften, die für Deutsche gelten, und umsorgt von Medien, die über alles hinwegschreiben und hinwegsenden, was sie Deutschen nicht durchgehen lassen.