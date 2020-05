Angela Merkel, die erste und letzte: Majestätsbeleidigung

„Zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel und den Länderchefs könnte zumindest in Sachen Corona vorerst Funkstille herrschen”, berichtet Focus unter Berufung auf Bild:

»Demnach sei die Bundeskanzlerin die Diskussionen um immer weitreichendere Lockerungen, die die einzelnen Länder fordern, leid. Merkel wolle sich das „erstmal nicht mehr antun“, zitiert die Zeitung das Umfeld der Kanzlerin. Nun soll es erst einmal keine Videoschalten zwischen Merkel und den Länderchefs geben.«

Bei Bild auch zu lesen: »Sie sei „kurz davor auf­zu­ge­ben“, hatte Merkel am 6. Mai in die Runde der per Video zugeschalteten Ministerpräsidenten gestöhnt. Grund: Die Länderchefs hatten ihr immer weitergehende Lockerungen abgerungen.«

Unmissverständlich findet sich bei Bild allerdings später, dass weniger Ihro Majestät eingeschnappt das Feld verließen, sondern von Landesfürsten des Platzes verwiesen wurden:

»Baden-Württembergs Ministerpräsident, Winfried Kretschmann (72, Grüne), sprach dienstags aus, was sich seit Tagen abzeichnete: Angela Merkel (65, CDU) ist abgelöst, Corona ist jetzt Ländersache. Kretschmann: „Die Verantwortung liegt jetzt bei den Ministerpräsidenten und Landkreisen.“ …

Damit ist klar: Merkel, die seit Wochen ohnehin immer mühsamer ihre Moderatoren-Rolle in der Bund-Länder-Abstimmung erfüllte, ist raus. Ab jetzt wollen die Länder selbst entscheiden, welche neuen Regeln gelten – egal was Berlin sagt. Einer nach dem anderen trat am Dienstag vor die Presse und verkündete eigene Pläne.

Kretschmann erklärte außerdem, dass es keine weiteren Telefonschalten zwischen allen Ministerpräsidenten und der Kanzlerin geben werde.«