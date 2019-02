Mit einer auf Deutsch verfassten, soziologischen, rund 450 Seiten starken Abhandlung in die englische „Times“ zu kommen – und das noch auf Seite 1: Das muss man erst mal schaffen! Rainer Zitelmann ist es mit „Die Gesellschaft und ihre Reichen – Voururteile über eine beneidete Minderheit“ gelungen. „Britain is a considerably friendlier place for millionaires than its neighbours“, steht auf der Titelseite der Times vom 11. Februar 2019 zu lesen. Nur jeder fünfte Brite zeige ausgeprägten Sozialneid, während dies auf jeden vierten US-Amerikaner zutreffe, jeden dritten Franzosen und jeden zweiten Deutschen.

Zitelmann, den TE-Lesern als Kolumnist bestens bekannt, legt den Finger in die Wunde. Nicht genug damit, dass rund die Hälfte aller Deutschen einen ausgeprägten Sozialneid kultiviere – dies werde durch Medien zwischen Rhein und Oder auch noch stark befördert. Reiche Bürger würden, so Zitelmann, „keineswegs durchweg negativ dargestellt“, aber es überwiege die Darstellung des schlechten Charakters, auch wenn sie ansonsten intelligent und kompetent geschildert werden. Dieses Bild unterscheide sich deutlich von der Darstellung vergleichsweise ärmerer Leute, „die überwiegend mit einem positiven Charakter gezeichnet werden“. Diese Art der Darstellung ist deswegen so wirksam, weil sie scheinbar differenziert ist. Ein plattes Feindbild wäre einfacher zu entlarven.

Ein düsteres deutsches Panorama

Dass die Bürger hierzulande selbst zu diesem Ergebnis – ihrem ausgeprägten Sozialneid also – beigetragen haben, ist kein Überraschung mehr, seit vor über 30 Jahren das fiese Lachen von J. R. Ewing aus quasi jedem guten alten Grundig-Fernseher zwischen Kiel und Konstanz scholl. Die Frage, woher dieses negative Bild kommt und was es über unsere Gesellschaft aussagt, ist jedoch heutzutage aktueller denn je. Dieses Buch ist, so die Empfehlung, ist kapitelweise von hinten nach vorne zu lesen – gerade dann ist es spannend wie ein Krimi!

Im 19. und letzten Kapitel befasst sich Zitelmann mit 43 Hollywoodfilmen, die zum Allgemeingut der heutigen Alltagskultur gehören – von „Pretty Woman“ über „Titanic“ bis zu mancherlei Abenteuern des Geheimagenten James Bond. Schlüssig legt der Autor die Strukturen offen, nach denen Reiche im Film auf ganz unterschiedliche Weise immer aufs Neue bloßgestellt, desavouiert oder als moralische Verlierer hingestellt werden. Dem aufmerksamen Leser entgeht nicht, dass es sich um die Verarbeitung von Neidkomplexen handelt. So, wie bereits in der Antike die Urängste der Menschen durch die Tragödien, die im Theater gegeben wurden, kanalisiert wurden, scheinen die im heutigen Leben die Neidkomplexe in der Bevölkerung steuerbar, indem Reiche auf der Leinwand entzaubert und als geistig arm dargestellt werden. Das Maß, in dem das Image reicher Menschen durch – fiktive! – Filme beeinflusst wird, darf keinesfalls unterschätzt werden. Zitelmann belegt dies mit seinen Ausführungen.

Die Folge davon ist bereits im Kapitel 18 zu lesen, in dem die Sicht auf Reiche untersucht wird, die sich aus Kommentaren im Internet ergibt. Zitelmann zählt die Vorurteile auf, die er vorrangig fand: „Reiche sind oder verhalten sich unmoralisch, sind gierig, arrogant und abgehoben, Managergehälter sind viel zu hoch, Reiche drücken sich vor Steuerzahlungen, die Schere zwischen Arm und reich geht immer weiter auseinander.“ Zudem beeinflussten sie die Politik, eine Umverteilung der Vermögen sei wünschenswert. Höchst interessant ist dabei der Befund, dass derlei Kritik in konservativ-liberalen und linken Foren gleichermaßen verbreitet ist.

Im Kapitel 17 findet sich ein möglicher Schlüssel für das negative Bild, das in den Medien von reichen Leuten gezeichnet wird – es ist die Sensationslust. Ausgehend von der Yellow Press zieht Rainer Zitelmann den Schluss, dass die Mehrheit der Medien „allenfalls für bestimmte Teilgruppen der Reichen ein realistisches Bild zeichnet, das jedoch – mangels eigener Erfahrung – vermutlich von den Lesern für ‚die Reichen’ insgesamt verallgemeinert wird, weil Reiche, die weder Wert auf übersteigerten Konsum und Prominenz legen noch finanzielle Probleme oder Eheprobleme haben, kaum gezeigt werden.“ Und in Kapitel 16 erfährt der Leser, dass es für Briefkastenfirmen auch legale Gründe geben kann. Hier allerdings verfängt sich Zitelmann – wenn auch nur kurz – in der selbstgelegten Schlinge: zu den „legalen“ Gründen, warum es Briefkastenfirmen geben kann, zählt er die Vertuschung von Ehebruch oder den Versuch, den Preis von Kunstwerken oder Immobilien nicht durch den Prominenzfaktor des reichen Erwerbers zusätzlich in die Höhe zu treiben. Er übersieht dabei, dass es genau solche Vorgänge sind, die – im Falle des Bekanntwerdens – das Image reicher Leute kaum weniger schädigen als eine Steuerhinterziehung. Angesichts der insgesamt profunden und umfassenden Untersuchung zu einem sehr drängenden, zuvor aber noch nicht untersuchten Thema ist dieser Malus indes zu vernachlässigen.

Wie spannend Soziologie sein kann, wird in Kapitel 14 deutlich. Dort werden die Länder Frankreich, Deutschland, Großbritannien und USA verglichen. Fast würde man sich wünschen, dass Zitelmann hier auch den Brexit untersucht hätte, denn auffällig ist, dass Deutschland und Frankreich einen hohen Sozialneidkoeffizienten aufweisen, die beiden angloamerikanischen Länder dagegen signifikant weniger stark vom Neid bestimmt sind. Auf mancherlei Faktoren wird diese Untersuchung ausgedehnt. Diese unterschiedlichen Blickwinkel und auch die Zuschreibungen von Attributen lassen einen Blick tief in die Seele des Volkes zu – doch in einer Rezension wird nicht jedes Geheimnis gelüftet. Im Kapitel 13 werden diese Befunde speziell für die toleranten Briten vertieft, die in puncto Sozialneid wesentlich spezielleren Franzosen kommen in Kapitel 11 dran; eine gewisse Sonderstellung findet Zitelmann bei den US-Amerikanern, weil hier zumindest der selbsterwobene Reichtum nach wie vor auf relativ größte Toleranz bei den Mitmenschen stößt.

Eine Parallele zu den USA ergibt sich am Ende des 10. Kapitels, in dem die Befunde aus Deutschland im Bezug auf die Sichtweise gegenüber Reichen geschildert werden. Leute mit Migrationshintergrund hierzulande, so Zitelmann, sehen den selbsterworbenen Reichtum so entspannt und positiv, wie das sonst nur in den USA der Fall ist – und sie zählen auch deutlich mehr Millionäre als der deutsche Durchschnittsbürger mit einheimischen Wurzeln zu ihrem Bekannten- oder Freundeskreis. Das lässt aufhorchen.

Somebody must have made a mistake

Die Anfälligkeit der Eliten für die Diktatur Warum Intellektuelle den Kapitalismus nicht mögen

Interessant ist auch, welche Parteigänger die „Nullsummenfrage“ ablehnen, nach der automatisch mehr Geld für alle da ist, wenn die Reichen – wie auch immer – ärmer gemacht werden. Eine mehrheitliche Ablehnung findet sich lediglich bei Unon und FDP. Das linke Parteienspektrum und die AfD stimmen dieser Überlegung zu – so führt Zitelmann ebenfalls im 10., zentralen Kapitel de Werkes aus, das für sich genommen bereits eine vollständige Publikation wäre. Eine weitere Kostprobe: 91 Prozent der Deutschen meinen, man dürfe Reiche ohne weiteres kritisieren – nur Christen dürfen noch eher die linke Backe hinhalten, wenn sie auf die rechte geschlagen werden: 94 Prozent. Über das Thema der Sozialneides weit hinausweisend ist dagegen die Tatsache, dass nur ein Drittel der Deutschen meint, man dürfe Muslime kritisieren: die Bindung der Menschen durch den Koran auch in sozialen Fragen, also über das Religiöse hinaus, die in den Suren angelegt ist – hier wird sie sichtbar. Gestärkt mit derlei anschaulichen Erkenntnissen ist der Leser gut präpariert, um den gut 150 Seiten umfassenden, ersten Teil des Werkes zu lesen, in dem die Grundlagen auf wissenschaftlich exakte Weise dargelegt werden.

Der Finanzbuchverlag, jüngst bekanntgeworden durch die mutige Aufnahme des neuen Sarrazin-Buches in sein Programm, hat dem „neuen Zitelmann“ nicht nur einen festen Einband, sondern auch eine Fadenheftung und einen Schutzumschlag spendiert – gediegen, ja nobel wirkt das Werk. Haptik und Papier des Buchblocks erinnern dagegen ein wenig zu sehr an ein Universitätsmanuskript. Doch das ist vielleicht auch gar nicht unbeabsichtigt, war die Grundlage für dies gewichtige Werk doch die zweite Promotionsschrift, die der Autor – erfolgreich! – vorgelegt hat.

Insgesamt ist dies ein Buch, aus dem ganz unterschiedliche soziale Gruppen deutliche Vorteile gewinnen können. Von der Arbeits- und Organisationspsychologie bis zu den Erklärversuchen für die Geschichte des 20. Jahrhundert reicht dabei das Spektrum, und die Analysten wirtschaftlicher Fragen seien dabei nicht vergessen. Schließlich hängen das Wirtschaftswachstum und die Zukunftsfähigkeit einer Industrienation nicht unwesentlich an der Frage, ob die Erfolge Einzelner mit Beifall oder mit Argwohn aufgenommen werden, wobei speziell in Deutschland das Bild eher düster ist. Was auch die britische „Times“ in einem Kommentar, der als fiktiver Dialog aufgebaut ist, genüsslich thematisiert: „Apparently“, said John to Jeremy, „Germans think the rich are egotistic, materialistic, and arrogant. While Brits think they are intelligent, bold and hard-working.“ „But I don’t know anybody who thinks that,“ said Jeremy to John. „Nor me,“ said John, to Jeremy. „And worse still, the young like the rich even more than the old do.“ „Somebody,” said Jeremy to John, „must have made a mistake.“

Das mag wohl sein – aber Rainer Zitelmann hat definitiv keine Fehler gemacht. Eine zentrale Frage drängt sich vielmehr auf: Gefährdet der Sozialneid den Wohlstand an sich – und damit die Sicherheit in Deutschland? Nun, ganz so ausschließlich formuliert Rainer Zitelmann nicht. Stattdessen sein ein inzwischen verdientermaßen abgelöster Bundesinnenminister zitiert: „Ein Teil dieser Antworten würde die Bevölkerung verunsichern.“

Rainer Zitelmann, Die Gesellschaft und ihre Reichen. Vorurteile über eine beneidete Minderheit. FinanzBuch Verlag, 464 Seiten, 34,99 €.

