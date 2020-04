Mobbing – Ursachen, Schutz und Abhilfe

Mobbing kann töten. Immer wieder hat es in der Vergangenheit schreckliche Nachrichten darüber gegeben, wie unterschiedlichste Formen von Mobbing dazu geführt haben, dass Menschen keinen anderen Ausweg sahen, als Suizid zu begehen, um den endlosen Qualen von Drangsalierung, Demütigung und Gewalt zu entgehen. Aber auch unterhalb dieser schrecklichsten aller Folgen eines solchen Martyriums verursacht Mobbing häufig unfassbares Leid. Kein neues Phänomen, aber von aktueller Brisanz, auch und gerade von neuen Formen, etwa der digitalen Tatbegehung.

Sachlich, fachlich fundiert und nicht ohne gesellschaftliche Einordnung analysiert der Autor Steffen Meltzer das Thema Mobbing in seinen unterschiedlichsten Erscheinungsformen und Auswirkungen. Schule, Arbeitsplatz, Familie und Freizeit, Mobbing wird überall praktiziert und in vielfältigen Beziehungen. Lehrkräfte gegen Schülerinnen und Schüler und umgekehrt, Kollegien gegen einzelne Beschäftigte, Führung gegen Mitarbeitende – nichts ist unmöglich.

Auch das, was der Autor „Systemmobbing“ nennt und auch im öffentlichen Dienst oder sogar bei der Polizei zu finden ist, wird anschaulich durch konkrete Beispiele erläutert. Es gibt unzählige Belege dafür, dass die verschiedenen Machtinstrumente, die ein hierarchisches System nun einmal bietet, dazu mißbraucht werden, unliebsame Beschäftigte zu drangsalieren und „auf Linie zu bringen“.

Dabei geht es Steffen Meltzer nicht darum, zu pauschalisieren oder das System selbst in Frage zu stellen. Er hinterfragt kritisch und differenziert, welche Mechanismen dazu führen, dass Mobbing häufig nicht entdeckt oder sanktioniert wird.

Und er veranschaulicht, worunter Opfer von Mobbing leiden. „Der Rechtsweg steht offen“, diesen Satz hören Opfer oft, nicht selten als gezielte Verhöhnung beabsichtigt. Denn die Täter wissen meist sehr genau, welche Grenzen sie nicht überschreiten dürfen. Andererseits kennen sie die scheinbar legalen Wege, um die gewollte Demütigung von Opfern zu erreichen. Die Wirkmacht unserer Justiz, die mit umfangreichen Sanktionsinstrumenten ausgestattet ist, bleibt begrenzt, die Beweisführung in Fällen von Mobbing ist ein Nadelöhr der Gerechtigkeit. Viele Opfer wählen gar nicht erst diesen Weg, weil sie ihre Qualen nicht noch vergrößern wollen durch triumphierende Täter, die grinsend den Gerichtssaal verlassen. Das ist keine Gerichtsschelte, denn Rechtsstaatlichkeit ist nun einmal an die strengen Regeln einer nachvollziehenden Beweisführung gebunden und das muss auch so sein.

Cybermobbing ist alles andere als neu und gehört fast zum traurigen Alltag. In Zeiten forstschreitender Digitalisierung nimmt dieses Thema stetig an Relevanz zu, vor allem viele junge Menschen leiden. Der Autor schildert lebensnah und eindringlich, wie die Anonymität des Netzes vor allem unter jungen Menschen dazu genutzt wird. Die räumliche Abwesenheit der Opfer begünstigt die Hemmungslosigkeit von Tätern und „Mitläufern“. Für die Opfer ist dies alles andere als virtuell, es ist real, es tut weh und reißt schlimme Wunden.

Steffen Meltzer, Autor weiterer Ratgeber zum Opferschutz („So schützen Sie Ihr Kind“, „Ratgeber Gefahrenabwehr“), ist Polizeitrainer – er kennt die realen Situationen aus der Praxis, beschreibt sie äußerst realistisch und zeigt vor allem aber Wege auf, wie man sich schützen und wehren kann, wenn man mit Mobbing konfrontiert wird: durch gezielte Aufklärung, Trainings und Aufbau eines Präventionsnetzes, so dass frühzeitig Gegenmaßnahmen ergriffen und Mobbing möglichst verhindert – und wir im Ernstfall geholfen werden kann. Ein spannendes und hilfreiches Buch eines erfahrenen Polizisten und Trainers.

Steffen Meltzer. Mobbing! Ursachen, Schutz und Abhilfe. EHREN Verlag, 148 Seiten, 15,99 €.

