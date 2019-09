ZDF bestätigt: Starkes Geschlecht trotz aller Probleme nützlich

Endlich hat man mal das Gefühl, für seine Fernsehgebühren was gelernt zu haben. „Heute“ im ZDF klärt auf (wörtlich zitiert): Für den Ziegenkäse „geben nur die Weibchen Milch. Der Grund: Ziegenböcke können nicht gemolken werden.“

Ich muss gestehen: Ich hatte das insgeheim schon immer so geahnt. Aber dann eben doch Zweifel bekommen in den letzten Jahren, weil es heute ja immer heißt, gerade auch bei ZDF und Co., Geschlecht sei nicht mehr als ein soziales Konstrukt, in Wirklichkeit würden sich Mann und Frau gar nicht unterscheiden, und man könne sein Geschlecht jederzeit wechseln. Da ist es sehr beruhigend, jetzt quasi fernseh-amtlich bestätigt zu bekommen, dass es zumindest bei Ziegen doch (noch?) biologische Unterschiede zwischen Männlein und Weiblein gibt.

Dabei ist es natürlich total ungerecht, und hoch diskriminierend für die Männlein, dass sie nicht gemolken werden. Ich denke, da haben die Gleichstellungsbeauftragten noch ein hartes Stück Arbeit vor sich, bis eine wirkliche Emanzipation durchgesetzt ist! Vielleicht wären Melk-Quoten eine Lösung? Oder zumindest paritätische Stall-Besetzung?

Jedenfalls ist es sehr lobenswert, dass das ZDF endlich aufhört, die Augen vor solcher Geschlechter-Ungleichheit zu verschließen und Gender-Themen, also alles, was die Geschlechter und die Unterschiede bzw. eben das Fehlen derselben zwischen den Geschlechtern betrifft, jetzt endlich auch auf Ziegen ausweitet! (Entschuldigung, sicher muss man die jetzt gender-korrekt „Ziegende“ schreiben. Oder „Zickende“? Oder Zieg’innen?)

Ebenfalls vorbildlich ist, dass die Autorin des heute-Beitrags eindeutig die nötige Haltung in geschlechterpolitischen Fragen an den Tag legt. Beweist sie doch in dem Text eindeutig, dass sie schon mit ihrer Fragestellung vor Ort die richtige Richtung weiß. Zitat: Der Züchter „lacht auf die Frage, ob die armen männlichen Ziegen nutzlos neben den wertvollen weiblichen herlaufen und einfach nur fürchterlich stinken.“ Gut, mit dem Lachen beweist der Züchter, dass er der Journalisten in Sachen Haltung nachsteht. Aber auch rückwärtsgewandte, rechte Individuen können ja noch auf den richtigen Weg gebracht werden, wenn man ihnen diktiert, wie die Gesellschaft auszusehen hat, frei nach Herbert Grönemeyer.

Sehr erleichternd war ich nach solchen Fragen, dass männliche Ziegen, entgegen dem Tenor der Überschriften – „Sind Böcke das Problem der Ziegenbranche?“ sowie „Wohin mit all den Böcken?“ – laut Verdikt des #ZDF „trotzdem nützlich“ sind. Da fiel mir nicht nur ein Stein vom Herzen, sondern ein ganzes Gebirge.

Denn damit haben wir es quasi-offiziell (den Bericht hat das ZDF beim deutschen Leitmedium, der allgegenwärtigen Nachrichtenagentur dpa übernommen, und dort ist ebenso wie in dem Sender vor allem der regierungsamtliche Standpunkt zu hören): Kein Bock ist illegal!

Dachte ich zumindest. Und irrte mich damit fatal, weil ich die Botschaft zwischen den Zeilen offenbar nicht sofort verstand. Und da brachte Autorin folgende Botschaft unter: Der Ziegenzüchter habe eine „Fleischziegenherde“. Das bedeutet, er „weiß, was man mit Böcken macht“ steht da. Schwarz auf weiß. Übersetzt ins Klarschlecht: Böcke gehören abgeschlachtet. Das „trotzdem nützlich“, das klang wie ein Trost für uns Männer, bezog sich also aufs Abschlachten. Das ist bitter. Und gleich im nächsten Satz steht dann auch noch: „Auf der Hand liegt, was die weiblichen Tiere leisten“. Da ist die Rollenverteilung zwischen den Geschlechtern mehr als klar. Und keine Fragen bleiben mehr offen.

Bis auf zwei: Was ist mit den Diversen/anderen Geschlechtern bei den Ziegen?

Und: Hat das ZDF die Redaktionen von heute und heute-show zusammengelegt?

