Sie fragen sich vielleicht und zu Recht, warum speziell diese Nachbesprechungen der Talkrunden im öffentlich-rechtlichen Fernsehen immer länger werden. Nennen Sie es Sturheit oder Beharrlichkeit, immer wieder auf eine Reihe von Missständen hinzuweisen, die sich partout nicht ändern wollen.

Man kann es nicht oft genug anprangern, was das Zwangsgebührenfernsehen hier für die etablierten Parteien abzuliefern bereit ist. Das ist schon skandalös, wenn Anne Will zur besten Sendezeit am Sonntagabend diskutieren will, wie wir zukünftig leben wollen, wie Gräben überwunden werden sollen, und dazu drei Politiker eingeladen sind, die allesamt das Gestern repräsentieren. Zwei, die schon dabei sind und eine, die doch so gerne dazugehören möchte und auch schon ein wenig dazugehört, weil sie beim Tango schon als neue Partnerin lockt und bislang die Rolle einer Ja-sagenden, regierungsloyalen Opposition spielt. Der tatsächliche Oppositionsführer im Bundestag hätte eingeladen sein müssen, aber da die ARD entscheidet, wer Opposion ist und wer nicht, reden die Etablierten einfach unter sich – ohne AfD. Wär‘ ja noch schöner! Und so bleibt man unter sich, die ARD sucht den harmlosesten Oppositionsdarsteller aus, den sie noch dazu selbst medial großgezogen hat. So kann nichts passieren, schon gar keine Diskussion.

Eingeladen bei Anne Will sind der Kanzlerkandidat 2021, Vizekanzler und Finanzminister Olaf Scholz (SPD), Ex-Blackrock-Aufsichtsratsvorsitzender und Kandidat für den CDU-Vorsitz, Friedrich Merz, und als zukünftiger regierender Juniorpartner der Union die grüne Parteivorsitzende und agierende Oppositionsdarstellerin Annalena Baerbock. Kaum mehr erwähnenswert, dass auch außerparlamentarische oppositionelle Kräfte nicht geladen sind. Warum auch? Weil es auch die nicht mehr gibt in der offiziellen Wahrnehmung: Wo schon die linksextremistische, verfassungsschutzbeobachtete Antifa auf der Straße als Hilfspolizei vom Dienst gegen Zuwanderungskritiker und Querdenker für Regierung und ihre loyale Opposition aufmarschiert, wer sollte da noch überbleiben?

Die Machtfülle der etablierten Parteien ist auf eine Weise obszön wie noch zuvor nie in der Geschichte der Bundesrepublik. Und die öffentlich-rechtlichen Kanäle sind ihr propagandistisches Sprachrohr. Wer aber so agiert, der ist der Demokratie und der Verfassung längst überdrüssig, der gräbt diesen Graben immer tiefer – und setzt sich dann bei Anne Will zusammen, um zu fragen, warum der Graben immer tiefer wird. Warum nochmal beißt sich der Hund in den Schwanz? Weil er es kann. Der Hochmut und die Arroganz der Etablierten wird demonstriert am Sonntagabend 21:45 Uhr.

„Wie wollen wir leben?“, so lautet übrigens auch der Titel einer ARD-Themenwoche. Aber wer ist da gefragt? Wir alle? Alle drei Gäste, so Anne Will, „nehmen für sich in Anspruch, unser Land führen zu wollen und auch führen zu können.“

Friedrich Merz findet nichts dabei, gleich mal zum Auftakt der Sendung seinen Ex-Arbeitgeber Blackrock zu einem Vorreiter der Ökobewegung zu machen. „Das ist wohl eines der zukunftsfähigsten Unternehmen im Kapitalmarkt schlecht hin.“ Loyalität bis hinauf ins Kanzleramt? Eine gruselige Vorstellung. Er vergisst zu sagen, dass dieses Unternehmen wesentliche Beteiligungen an ALLEN Dax-Unternehmen hält. Es ist eine heimliche Macht, an der keiner vorbeikommt. Die dadurch unsere Wirtschaft gängelt und unser Leben bestimmt, und das „nachhaltig“. Und jetzt auch noch die politische Macht in Händen eines der ihren sehen will?

Was Merz da repräsentiert, ist gestrig, ist miefig, ist abgestanden – und umso bedrohlicher vor diesem Hintergrund. Aber bei Anne Will sitzt niemand in der Runde, der Merz auf die Finger klopfen würde; Baerbock schon gar nicht. Sie ist bereit, jede Kröte zu schlucken, wenn die Macht lockt. Weiß sie es nicht oder will sie nicht widersprechen? Dabei wäre Widerspruch so notwendig, wie ein Netflix-Anschluss auf Krankenkasse, nachdem die öffentlich-rechtlichen Programme zur Gesundheitsgefährdung des Rezensenten werden.

Annalena Baerbock will „raus aus diesen Gegensätzen“ wie Freiheit oder Regulierung, schließlich würden wir gleich in „zwei wahnsinnigen tiefen“ Krisen stecken, in der Pandemie und der Klimakrise. Die zukünftige Koalitionspartnerin der Union möchte „das System jetzt auf neue Füße stellen.“ Wachstum nein, aber Wohlstand für alle will Baerbock, und das nachhaltig. Raus aus Gegensätzen heißt aber nur: Gegensätze verwischen, gar nicht erst nach Lösungen suchen. Insofern also kein Gegensatz zum Superkartellkapitalismus in einer Hand wie bei Merzens Blackrock? Was bei Baerbock so revolutionär und umstürzlerisch klingen soll, ist doch nur Aufgabe jeglicher Grundsätze.

Annalena Baerbock mal unkommentiert im Originalton bei Anne Will: „Es darf nicht ein bißchen weniger Kapitalismus, ein bißchen weniger Globalisierung, ein bißchen weniger Finanzmärkte (geben), sondern es muss sich wirklich radikal was ändern.“ Mit ihr wird es aber nur eines geben: mehr Baerbock. Denn wer das Neue so wenig benennen kann wie Gegensätze, bleibt stecken.

Mit Scholz und Merz sitzt da das schnell gealterte Deutschland und den beiden gegenüber sitzt das selbsternannte neue Deutschland in Gestalt einer verbissenen Annalena Baerbock und man ahnt: Was mit den Grünen käme, würde noch viel schlimmer, aber nicht anders.

Die Macht hat sich festgefressen in den traurig wirkenden Studiogästen, die in dieser traurigen zwangsgebührenfinanzierten Sendung so tun sollen, als würden sie um Lösungen ringen, wo für alle drei nur eines entscheidend bleibt: Als politische Elite dieses Land weiter zu beherrschen mit ein wenig Rollentausch: Dann geht eben 2021 die SPD mal in die Oppositionsführerrolle, wenn es noch reicht. Hauptsache, weiter im Spiel und das Parlament bleibt die diskurslose Bühne.

Olaf Scholz will „den Einstieg in die Wasserstoffwirtschaft schaffen, nicht mit Modellversuchen, sondern als großes industrielles Projekt“ und es klingt, als würde der Hausmeister vom neuen Berliner Flughafen eine Gruppe gut gelaunter Asiaten durch den BER führen und ihnen am Scheitern vorbei die großartige Idee dahinter erklären wollen.

Der Sozialdemokrat lobt den Christdemokraten und Bundestagspräsidenten Wolfgang Schäuble, der zuletzt auf dicke Hose gemacht hatte, das Schwungrad des Kapitalismus ausbremsen wollte, aber selbst Jahrzehnte in Regierungen Mit- bzw. sogar Hauptverantwortlicher für die Geschicke des Landes war. Das fällt den Beiden aber etwas spät ein, ihr klassenkämpferischer Ansatz ist nicht nur alt, sondern peinlich. Also was will Olaf Scholz? Auch er ist ja nicht erst seit gestern in der Verantwortung. Kann aber seine Finger nicht aus dem gigantischen Honigtopf nehmen, den sich die etablierten Parteien in Deutschland selbst hingestellt haben. Nicht einmal die Sprüche sind neu.

Angst hat man nur vor der AfD, vor dem Machtverlust, vor Mitessern, ehrlicherweise nicht vor Corona oder einer beschworenen Klimakastrophe. Und weil das alles kein Witz ist, gibt Merz die Losung für die aus, die nicht von der großen Sause profitierten, sondern sie am Ende finanzieren müssen, die einfachen Leute, die nicht mehr auf der Straße sein dürfen, sondern zuhause sitzen müssen, ob sie wollen oder nicht:

„Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir uns nicht alle daran gewöhnen, dass wir ohne Arbeit leben können. Wir müssen zurück an die Arbeit.“

Aha, der Gastwirt, der gerade Pleite geht nach seiner vergeblichen Schufterei, der Künstler, der Selbständige, der Händler, die Verkäuferin, die Angestellte im Pleite-Betrieb: Wie sollen die denn an die Arbeit, wenn sie nicht dürfen oder ihr Arbeitsplatz gerade zugesperrt wurde? Sie sind nicht schuld, gar nicht. Und jetzt sollen sie sich als Faulpelze von Friedrich Merz beschimpfen lassen? Das klingt nicht nur so überheblich, so arrogant, so schlicht zum abgewöhnen, das ist es. Weil der Mann gar nicht merkt, welchen Unsinn er spricht.

Die hellen weichen Ledersessel stehen bei Anne Will in Zeiten von Corona weit auseinander. Gemessen am gegenseitigen Widerspruch der drei bräuchte da allerdings nur ein einziges Schmusesofa stehen. Aber auch das natürlich alles andere als ein angenehmes Bild.

Merz sagt es ja selbst, wo Anne Will versuchen wollte, mal unterschiedliche Positionen herauszukitzeln zwischen Merz und Scholz: „Das ist ein kleiner, feiner Unterschied.“ Klein ja, aber fein? Mehr ist da nicht neben dem gemeinsamen dieses Land einfach nur an die Wand zu fahren. Wer es trotzdem wagt, ist entweder Nazi oder Leugner von irgendwas und von allem. Merz will nicht die Erwartungen „draußen in der Bevölkerung darauf ausrichten, es geht jetzt alles über öffentlichen Kassen.“ Erwartung? Aber es ist doch so. Olaf Scholz hat mehr als 300 Milliarden neue Kredite auf Rechnung der Steuernettozahler aufgenommen, die Grünen möchten noch ein eine halbe Billionen schweres Konjunkturprogramm für die kommenden zehn Jahre auflegen, die EU wird aus Deutschland finanziert mit hunderten von Milliarden: Merz kritisiert nicht, er tut nur so. Wo war in den letzten Jahren dieses Füllhorn, als Eltern ihre Schulen selbst streichen mussten und sich unter anderem die Grünen über eine eigentlich läppische, abfällig Herdprämie genannte Subvention von traditionellen Familien lustig machten? Diese Widersprüche müssten geklärt werden, wieso nach wie vor die Sozialleistungen für Arbeitnehmer niedrig sind, während aberhunderte Milliarden für politisches Allerlei plötzlich finanzierbar scheinen.

Sagen wir es doch so, wie es ist: Da sitzen zwei Wirtschaftsfachleute und grinsen über die ihnen gegenüber unerfahrene Annalena Baerbock, die schon von sich aus so dreinschaut, als fürchte sie sich davor, sich einmal mehr mit Dummheiten um Kopf und Kragen zu reden. Aber die beiden älteren weißen Herren wissen eben auch, dass sie nicht zu abfällig grinsen dürfen, die Wahlen stehen bevor und da sitzt der zukünftige Juniorpartner der Union. Was für ein absurd trauriges Schauspiel: Zwei Alte, die einfach nur weiterspielen wollen, und eine Junge, die alles hergibt, um nur genau da mitspielen zu dürfen.

Die Aufgeregtheit im Vortrag der Annalena Baerbock steht im krassen Gegensatz zum Inhalt des Gesagten, der sich anhört, wie Übrigbleibsel aus den letzten Regierungserklärungen der Kanzlerin.

Die Deutschland-Nutznießer wollen auf einmal die Deutschland-Retter sein, um weiter nutznießen zu können, und sie brauchen dazu die Euro-Bazooka, damit der Michel nicht zur Forke gegen sie greift. Und die, die davon reden, die Zukunft der Jugend nicht versauen zu wollen, verschulden die kommenden Generationen auf monströse Art und Weise. Dass die Verwerfungen von morgen die Unruhen von übermorgen sein könnten, interessiert hier keinen, solange sich der zum Nichtstun verdammte Deutsche in den sozialen Netzwerken austobt – aber nur dort. Eigentlich sollten die Etablierten daran interessiert sein, dass es keine Zensur im Internet gibt, denn so hat die Wut ein Ventil und zieht nicht vor Kanzleramt und Bundestag. Der schnelle Aufreger bei Facebook als Sedativum.

Und dann hat man mal wieder überhaupt keinen Bock mehr, weiter teilzunehmen an diesem unwürdigen Spielchen, das Anne Will da moderiert, wo die alten und neuen etablierten Koalitionäre der Macht einmal darlegen können, was man so vor hat, oder zu suggieren, was man da wunder so vor hätte. Ohne Widerspruch macht das aber alles keinen Sinn. Propaganda-Fernsehen der Etablierten in Reinkultur und die Grünen mit dabei, nachdem man sie über Jahre mit öffentlich-rechtlicher Mithilfe in massiver Überpräsenz an Sendeplatz über die zehn Prozenthürde Richtung Koalitionsfähigkeit mit der Union gepustet hat.

Ja, man könnte hier noch ins Detail gehen, könnte versuchen noch herauszukitzeln, wo doch ein paar Positiönchen abweichen und wie alternativlose Programme für Deutschland aussähen, aber dann wäre man dieser schamlosen Werbeveranstaltung schon auf dem Leim gegangen. Was für eine Talkshow-Schießbude mit Figuren, die man schon lange nicht mehr sehen mag.