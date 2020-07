Wunder der Wissenschaft – von Qualitätsmedien erklärt

Die Corona-Infektionszahlen in Deutschland steigen in etlichen Regionen wieder, der so genannte R-Wert klettert wieder über 1. Auch in den USA liegen die Neuinfektionszahlen hoch. Wer nun aber glaubt, das könnte sowohl in Deutschland als auch in den USA mit den zahlreichen Black-Lives-Matter-Massendemonstrationen im Juni zusammenhängen, der irrt. Ihr Einfluss auf das Infektionsgeschehen – obwohl an ihnen Zehn- beziehungsweise Hunderttausende teilnahmen, in den USA in 75 Städten – lag und liegt praktisch bei Null.

Anders der Auftritt von Donald Trump vor seinen Anhängern am 20. Juni in Tulsa, Oklahoma. Obwohl sich dort gerade einmal 6 200 Republikaner versammelten, eine schlecht besuchte Veranstaltung, wie praktisch kein Medium versäumte zu berichten, stellt es sich jetzt als Superspreader-Ereignis heraus.

Die Teilnahme an BLM-Demos und auch den einen oder anderen Ausschreitungen immunisiert offenbar. Wer hingegen Trump zujubelt, infiziert das Land von Küste zu Küste.

Wäre es anders, dann könnten Deutschlandfunk und ZEIT nicht darüber berichten:

Screenprints: Deutschlandfunk, ZEIT