Von Merkel zu Kramp-Karrenbauer: Genialer Schachzug enthüllt

Also vor diesem Ralf Schuler, @drumheadberlin, Leiter Parlamentsredaktion bei BILD, muss man sich wirklich in Acht nehmen. Leute, die wie er in der DDR gelernt haben, hier allerdings nicht das, was die SED und ihr Schild und Schwert wollten, darf man nie aus dem Auge lassen. Aber sehen Sie selbst, was er über Kramp-Karrenbauer enthüllt:

Das mit dem Flugzeugträger würde ja einige Zeit in Anspruch nehmen, aber die Übernahme der Regierungsgeschäfte, kriegte (interessantes Wort in diesem Zusammenhang!) die Bürokratie des Bundespräsidialamtes kurz, schnell und schmerzlos hin.

Wäre Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer erst einmal mit der Übernahme der Regierungsgeschäfte beauftragt, könnte sie diese führen und führen und führen … @drumheadberlin, welch ein Schlingel.

AKK kann man dann nur wünschen, dass anlässlich ihrer Beauftragung mit den Regierungsgeschäften kein so peinlicher Stellvertreterstellvertreter-Auftritt stattfindet wie beim Abtritt UvdL, Antritt AKK und Stehtritt AM (siehe Titelfoto). Aber möglich ist alles in diesem Land der Fehltritte am laufenden Band.