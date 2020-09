Über geldtheoretische Leiden

Es begab sich zum Beginn des apokalyptischen Jahres unseres Herrn im Januar 2020, dass der Messias, der alle unsere Probleme lösen und die Menschheit in ein lichtes Zeitalter führen wird, sich zu erkennen gab. Er arbeitet als Wirtschaftsredakteur eines Hamburger Wochenblatts und schwebte zwar nicht über dem Wasser, aber – was mindestens ebenso schwer ist – über der Logik. Seine angekündigte Wundertätigkeit, die frohe Kunde und Botschaft, die er, der aus dem Himmel zu uns sterblichen weniger Bebegabten hinabzutragen hatte, war weltbewegend.

So höret seinen Namen und fürchtet euch nicht, doch erzittert: Niemand geringeres als Mark Schieritz brachte euch diese Kunde auf 30.000 Zeichen komprimiert in der Bibel der eingeweihten und erleuchteten wohlmeinenden Menschen des Guten, der ZEIT vom 2. Januar des Jahres, da die Botschaft des Druckens sich erfüllen sollte.

Denn erkennet, ihr verstockten Neoliberalen, Kleingläubigen und libertären Goldanbeter dieser Erde: Das Heil der Welt liegt in der Druckerpresse, im unbeschränkten Drucken von Geld und zwar soviel davon, das wir alles, alles, alles davon kaufen können, was wir uns wünschen. So wisset, das Paradies ewigen Konsums, der Garten der Lüste ist uns versprochen, so wir denn glauben!

Die ihm gehorsam vorauseilenden Propheten des Papiergeldes von Kublai Khan über eine lange Kette an den Klippen der teuflischen Ökonomie Gescheiterten bis zum Halbgott der Druckerpresse, Mario Draghi hatten diesem Messias der allseligmachenden Kunde den Weg geebnet, auf dem himmlische Blumenmädchen die Seifenstücke herniederregnen ließen.

Doch die wohlmeinende Kunde wurde geschmäht und verspottet an diesem Orte von dem Marktgläubigen, der sich hinter dem Pseudonym Markus Krall versteckt, einem Abgesandten der dunklen Seite, dem schwarzen Ritter des Goldstandards, einem Autor des Abtrünnigen Tichy.

Mit Hohn und Häme überschüttete dieser selbige den Erlöser, ja er warf ihm sogar in einem Anfall von Häresie gegen den heiligen Keynes und die Adepten der einzig wahren Modern Monetary Theory vor, ein falscher Prophet zu sein, unbefleckt von jeglichem Wissen über Geschichte und Theorie des Geldes. Gar garstig lustig machte er sich über den Gutmeinenden, der daraufhin, widerstrebend von der Ignoranz des fiesen und lästerlichen Hayekianers Krall sich für 40 Minuten in die Wüste zurückzog, die doch – erzwungen durch Corona – nur der Bildschirmschoner seines Laptops gewesen sein kann, um den Zorn der himmlischen Mächte gegen den Unbotmässigen und Uneinsichtigen heraufzubeschwören.

So sandte er seinen Lesern einen Beitrag ins Gefecht und führte den zerschmetternden Schlag so donnernd aus, dass selbst die Trompeten von Jericho andächtig verstummen sollten. Denn der Abgesandte des Druckerpressehimmels hatte das Übel erkannt und er benannte es beim Namen: Das Gold, das nutzlose Zeug, das „in die Tonne“ verbannt werden muss. Diese Droge muss aus dem Verkehr gezogen werden wie Asbest, Quecksilber und FCKW. Das Gold ist schuld an der Abholzung des Regenwaldes, es vergiftet Flüsse und Wälder und es sollte doch am besten im Boden verbleiben. Dass das für 95% der Weltgoldproduktion nicht stimmt, ist hingegen nur Tand und Schall und Rauch, so merket auf!

Der Heilige lässt uns wissen: Es sei ein schlechtes Investment, denn es habe in den letzten 50 Jahren nur 0,7% Zinsen pro Jahr gebracht, nicht die 8,4%, welche die dunkle Sekte der Mathematiker ausgerechnet habe. Überhaupt dürfen wir sicher davon ausgehen, dass die Mathematik eine dunkle Verschwörung der Hayekianer ist, solange sie nicht in Diensten des allwissenden Keynes steht.

So soll der Apologet des Goldes, dieser Ketzer Krall, nun seiner gerechten Strafe zugeführt werden, denn, so lernet: Nicht nur spottet er dem Propheten Schieritz, nein, er ist der Pate der „skrupellosen Goldmafia“, die mit den „Ängsten der Menschen Geschäfte macht“. Doch das ist nur der Anfang: Der Angeklagte ist auch eine „schillernde Figur“ der „rechtskonservativen Szene“, der sich – man höre und staune und empöre sich – „unter anderem für das traditionelle Familienbild als Keimzelle des Staates und der Gesellschaft einsetzt“, ja, der die impertinente Frechheit besitzt „eine Ausrichtung des staatlichen Bildungsangebotes an Qualität und eine Befreiung von sachfremden ideologischen motivierten Inhalten“ zu fordern. Das Blut soll Euch in den Adern gefrieren beim Erlangen der Kenntnis dieser Gedankenverbrechen!

So sehet, ihr Wohlmeinenden, Gerechten, Gutmeinenden und Sozialarbeiter dieser Erde: Der Stab muss über ihn gebrochen werden und über seine ganzen Zunft.

Der Handel mit Gold, dem „Reichsbürger unter den Finanzinvestments“ ist mit der Keule des Verbots zu kommen. Man ziehe es aus dem Verkehr, wie Asbest, Quecksilber und den Ozonkiller Fluorchlorkohlenwasserstoff.

Denn höret, akzeptieret und wisset: Die allmächtige Druckerpresse duldet keine anderen Götter neben sich.