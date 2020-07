Warum deutsche Unternehmen zu den am höchsten verschuldeten gehören

Die Investmentgesellschaft Janus Henderson hat einen neuen Index konzipiert. Der Corporate Debt Index (JHCDI) analysiert jährlich die Entwicklung der weltweiten Unternehmensverschuldung. Für das Jahr 2019 kam dabei heraus, dass der deutsche Automobilhersteller Volkwagen weltweit die meisten Schulden hat. Die Wolfsburger haben den Daten zufolge einen Schuldenberg von 192 Milliarden US-Dollar (169 Milliarden Euro) angehäuft, das entspricht fast den gesamten Staatsschulden Südafrikas.

Gleich zwei Faktoren bewirken dies: Zum einen ist die Automobilbranche per se sehr kapitalintensiv: Neben VW tummeln sich laut Janus Henderson auch Daimler (Rang 3) und BMW (Rang 8) unter den zehn höchst verschuldeten Unternehmen der Welt. Zum anderen hat Volkswagen auch ein großvolumiges Finanzdienstleistungsgeschäft. „Die Verschuldung deutscher Unternehmen ist durch die kapitalintensive Automobilindustrie und ihre Aktivitäten im Bereich der Autofinanzierung weltweit die zweithöchste nach den USA. Dies liegt auch an den notwendigen Investitionen in emissionsärmere Modelle und neue Technologien – und ist ein weltweiter Trend. Fünf von den zehn am höchsten verschuldeten Unternehmen weltweit sind Automobilhersteller“ so die britische Investmentgesellschaft.

Insgesamt stieg das Volumen der Unternehmenskredite im Jahr 2019 auf 8,3 Billionen US-Dollar (7,3 Billionen Euro), das sind 8,1 Prozent mehr als im Vorjahr. Für dieses Jahr erwartet Janus Henderson wegen der Covid 19-Pandemie einen noch größeren Anstieg und schätzt, dass die Netto-Fremdmittel 2020 um bis zu einer Billion US-Dollar steigen werden. Das entspräche einem Plus von 12 Prozent.

