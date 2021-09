Autoindustrie paradox: Rekordgewinn im ersten Halbjahr!

Die Autoindustrie ist offensichtlich nicht tot zu kriegen: Trotz heftiger Umweltattacken, Corona-Einbrüchen und grassierendem Chipmangel haben die globalen Autobauer nach einer Studie von EY im ersten Halbjahr 2021 einen historischen Rekordgewinn erzielt. Und das, obwohl Absatz und Umsatz unter den Werten von 2019 lagen.

Chapeau – und das kam so…

Die 16 größten Autokonzerne erzielten der Erhebung des Beratungsunternehmens zufolge in den sechs Monaten einen Betriebsgewinn von zusammen 71,5 Milliarden Euro – mehr als je zuvor in einem solchen Zeitraum. Im Vorjahr hatten die Konzerne im vergleichbaren Zeitraum noch einen Verlust von 4,1 Milliarden Euro hinnehmen müssen. Damals waren allerdings angesichts des Beginns der Corona-Krise Produktion und Fabriken weltweit stillgelegt, die Lieferketten unterbrochen und die Autohäuser geschlossen worden. Der globale Produktionsausfall in 2020 wird von Experten auf rund 20 Millionen Autos geschätzt.

Geschlossene Autohäuser können keine Nachfrage bedienen, Online-Käufe mögen die Kunden nicht, wie Volvo kürzlich schmerzhaft bemerkt hat. Die Nachfrage staute sich auf. Aber sie kam 2021 zurück!

Auffällig ist indessen, dass die meisten Hersteller hohe Betriebsgewinne erzielten, obwohl der weltweite Pkw-Absatz und auch die Firmenumsätze zwar deutlich über dem Niveau von 2020, im Schnitt aber nach wie vor unter dem Vor-Corona-Niveau lagen. So wurden im ersten Halbjahr demnach nur 33,5 Millionen Fahrzeuge verkauft, elf Prozent weniger als in der ersten Hälfte des Jahres 2019. Auch die Umsätze der 16 größten Autokonzerne lagen mit 809 Milliarden Euro noch rund zwei Prozent unter dem Vergleichswert von 2019.

Warum dann trotzdem im ersten Halbjahr Rekordgewinne? Zwei Ursachen:

Die Unternehmen haben vor allem von den in der Corona-Krise eingeleiteten Sparmaßnahmen und vom Trend zu teuren und großen Modellen profitiert.

Zudem haben die Unternehmen lehrbuchmäßig reagiert und auf das knappe Angebot durch den aktuellen weltweiten Chipmangel bei gleichzeitig hoher Auto-Nachfrage mit Preiserhöhungen reagiert (siehe Volkswagen). So ist ein günstiges Preisumfeld entstanden. Dazu EY: „Der Chipmangel führt dazu, dass sich die Autokonzerne auf margenstarke Fahrzeuge konzentrieren und weniger darauf angewiesen sind, hohe Rabatte zur Ankurbelung des Geschäfts zu geben. Derzeit ist die Nachfrage größer als das Angebot – diese Situation weiß die Branche durchaus für sich zu nutzen.“

Kein Wunder, dass bei den Margen die deutschen Autohersteller BMW und Daimler laut EY führend sind (Porsche wurde nicht betrachtet).

Die operative Umsatzrendite ist das, was vom Umsatz am Ende noch als Gewinn aus dem operativen Geschäft übrig bleibt. Sie ist Maßstab dafür, wie profitabel eine Firma arbeitet. In den EY-Zahlen sind nicht nur die reinen Pkw-Geschäfte, sondern auch alle anderen Aktivitäten der 16 Konzerne enthalten.

Die operative Umsatzrendite lag

bei BMW mit 14,5 Prozent höher als bei allen anderen großen Autokonzernen.

Daimler (12,9 Prozent) folgt auf Rang zwei,

der Volkswagen-Konzern (8,8 Prozent) auf Rang sechs.

So schön wie im 1.Halbjahr wird die heile Automobilwelt aber nicht bleiben. Der Chipmangel und Werkschließungen greifen aktuell heftig um sich, und werden nach allgemeiner Einschätzung bis 2022 anhalten. Allerdings profitieren die deutschen Hersteller von der verlängerten Kurzarbeitergeld-Regelung.