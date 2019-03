Schüler-Demos: Zu Lasten der Anderen

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Youtube angezeigt werden.

Jubelnde Hitlerjugend auf dem Reichsparteitagsgelände, Blauhemden vor Honeckers Tribüne – in Dikaturen werden Kinder gerne benutzt – um mit ihrer emotionalen Begeisterung die kritischen Eltern unter Druck zu setzen. In der Hysterie fehlt nur noch Goethes „Die Leiden des jungen Werther“: Der Romanheld beging Selbstmord – und fand Nachahmer, was zum Verbot des Romans 1775 in Leipzig führte. Seither spricht man bei jugendlich-romantischer Nachahmung vom „Werther-Effekt“. Nur gut, dass heutige Schüler mit Werther allenfalls eine bestimmten Bonbon-Marke („Werthers Echte“) verbinden.