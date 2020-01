Was kostet uns Merkels „Große Transformation“?

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Youtube angezeigt werden.

In Davos wurden zwei gegensätzliche Zukunftskonzepte vorgestellt: Merkel hat eine „Große Transformation“ angekündigt, mit der sie unser Leben und Wirtschaften umwälzen will. Was geschieht da? Dagegen verspricht Donald Trump den Amerikanern steigenden Wohlstand, niedrige Steuern, bessere Umwelt.

Wer von den beiden hat das bessere Rezept? Welches der beiden gegnerischen Konzepte wird sich durchsetzen? Merkels apokalyptische Weltsicht und staatliche Öko-Transformationswirtschaft – oder Trump, der auf Optimismus, Innovation und Marktwirtschaft setzt?

