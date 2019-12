Nach Augsburg: Wie umschreibt man das Grauen?

Nachdem ein Feuerwehrmann nach dem Besuch auf dem Weihnachtsmarkt in Augsburg ums Leben gebracht worden ist, ufern Hass und Hetze im Internet aus. Wie spricht man korrekt über so einen Fall? Wie vermeidet man negative Gefühle in so einer Situation? Wie umschreiben Profis das, was die Bürger aufregt, ohne sie aufzuregen?