Katastrophenfall Bayern – TE Wecker am 11. November 2021

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Soundcloud angezeigt werden.

Bayern: Söder ruft Katastrophenfall aus ++ Krankenhaus in Antwerpen: Intensivbetten mit Geimpften belegt ++ Gesetzentwurf: Hohe Freiheitsstrafen für Fälscher von Impfpässen geplant ++ Ständige Impfkommission: keine Empfehlung mehr für drei von vier Impfstoffen für unter 30-jährige ++ Klinik Antwerpen: nur Geimpfte in Intensivstationen ++ Köln: erste Moschee stellt Antrag auf Muezzinruf ++ Spiegel: 2,9 Millionen Dollar von Bill and Melinda Gates Stiftung ++ Blick auf Talk „Tichys Ausblick“ ++ Kölner Karnevalsprinz positiv ++