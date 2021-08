Der TE-Wecker am 27. August 2021

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Soundcloud angezeigt werden.

Die Themen im Wecker am 27. August: Dramatische Lage in Afghanistan. Hessens Innenminister Beuth bezeichnet Auflösung des Frankfurter SEK als „unumgänglich“. Querdenker-Demos in Berlin am Wochenende sollen verboten werden. John Cleese will „Cancel me“ auf den Zahn fühlen. Und: was machen die Taliban in der UN-Frauenrechtskommission?

Wir freuen uns, wenn Sie regelmäßig einschalten.

Und: Empfehlen Sie uns gerne weiter