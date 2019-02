Lindner mit merkwürdigem Kurz-Bild

Auf der Internet-Seite der Oberösterreichischen Nachrichten ist zu lesen, was Christian Lindner über Sebastian Kurz in Die Presse sagt:

»… er kenne Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) schon länger und habe „ein positives Bild von ihm als Person. Ich teile auch sein Ziel, Migration zu begrenzen, aber nicht sein Bild der Gesellschaft als einen Klub, der christliche Weihnachtslieder singt, Sauerkraut isst und Mozart-Opern hört.“«

Der Österreicher, Herr Lindner, singt wie der Deutsche christliche Weihnachtslieder am ehesten zu Weihnachten, und hört wie diese den Weihnachtsliedern wohl mehr zu, als sie selbst zu singen. Sauerkraut gibt es auch in der österreichischen Küche, typisch für sie ist es allerdings ganz und gar nicht, die Amerikaner nennen die Deutschen nicht ohne Grund bevorzugt Krauts und nicht die Österreicher. Und wenn der Österreicher Mozart hört, sind es Opern an letzter Stelle.

Herr Lindner, was wollen Sie mit allen drei falsch gewählten Charakteristika oder den einzelnen von ihnen eigentlich über Kurz und die Österreicher sagen? Oder haben Sie einfach mal nur drauf los gequatscht?

So oder so: Herr Lindner, das ging daneben.

Wiener Schnitzel. Kein Sauerkraut.