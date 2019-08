Das ZDF klärt Kinder schon seit 2015 auf: „Im Kommunismus gehört allen gleichviel.”

Es steht wirklich auf ZDF „logo!”: „Im Kommunismus gehört allen gleichviel.” Niedlicher geht’s nicht. Der Zielgruppe Kinder sagt das ZDF, Kommunismus, eine gute Sache. Da ist selbst Wikipedia (die deutsche Ausgabe bekannt politisch einseitig) vergleichsweise radikal aufklärerisch.

Was fällt da im steuerfinanzierten ZDF (Zwangsgebühren sind bloß Steuern mit Zweckbestimmung, die sonst verboten ist) wem ein, Kindern so eine Pille vom guten Kommunismus zu verabreichen?

Über den Kommunismus im historischen Praxistest heißt es auf ZDF „logo!” kompromisslos nachhaltig weichgespült:

„Einige Länder versuchten die kommunistischen Vorstellungen zu verwirklichen. 1917 entstand zum Beispiel die Sowjetunion, die eine Gesellschaft ohne Unterschiede zum Ziel hatte. Aus verschiedenen Gründen ist die Idee des Kommunismus dort gescheitert. Heute orientieren sich zum Beispiel Nordkorea, China und Kuba an der Idee des Kommunismus.”

Ach wie nett, „Heute orientieren sich zum Beispiel Nordkorea, China und Kuba an der Idee des Kommunismus.”, na dann besteht ja noch Hoffnung, liebe Kinder: „Im Kommunismus gehört allen gleichviel.” Haben die bei ZDF „logo!” vielleicht nur in der Aufzählung, wer sich heute an der Idee des Kommunismus orientiert, FFF und Greta und Merkels grüne Klimaziele vergessen?

Überigens: Im Himmel der Komintern soll über ZDF „logo!” homerisches Gelächter ausgebrochen sein – wie wir von einer zuverlässigen irdischen Stelle erfahren.