Servus TV – Do. 13.09.2018, 23:45 Uhr

Roland Tichy bei “Talk im Hangar-7″

Thema: „Kulturkampf im Klassenzimmer: Machtlos gegen islamische Einflüsse?“

„Seit Tagen sorgt das Buch „Kulturkampf im Klassenzimmer“ der Wiener Lehrerin Susanne Wiesinger für eine kontroverse Debatte über den Einfluss des Islam in Schulen. In dem Buch warnt die Pädagogin vor einer Ausbreitung an islamistischen Tendenzen und Haltungen, die von den zuständigen Politikern, aus falsch verstandener Toleranz, ignoriert würden. Die Situation an vielen Wiener Brennpunktschulen gerate zunehmend außer Kontrolle. Hat die Schulpolitik im Umgang mit dem Islam versagt? Wie kann der Spagat zwischen Sprachproblem und Scharia, wie Wiesinger den Schulalltag beschreibt, gelingen?

Wie dramatisch ist die Situation an unseren Brennpunktschulen? Welche Rolle spielt dabei der Islam? Wächst eine religiöse Generation an Jugendlichen heran, die unsere Gesellschaft belächelt und verachtet? Welche Fehler hat die Politik gemacht? Was gilt es nun zun tun? Was bringen Deutschförderklassen und was brauchen Lehrer an Brennpunktschulen wirklich?“ (Text: Servus TV)

Gäste:

– Susanne Wiesinger, Lehrerin und Autorin von „Kulturkampf im Klassenzimmer“

– Heinrich Himmer, Bildungsdirektor der Stadt Wien, SPÖ

– Amina Baghajati, Referentin Islamische Glaubensgemeinschaft (IGGÖ)

– Elham Manea, Politologin und liberale Muslima

– Roland Tichy, Publizist

Moderation: Michael Fleischhacker

