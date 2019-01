Maischberger | ARD | Mi. 23.01.2019 | 23:15 Uhr

Wolfgang Herles bei “Maischberger”

THEMA: „Bedroht die AfD die Demokratie?“

„Paukenschlag im politischen Berlin: Der Verfassungsschutz nimmt die größte Oppositionspartei im Bundestag ins Visier. Die AfD wird zum sogenannten Prüffall. Es gebe „erste tatsächliche Anhaltspunkte, dass sich die Politik der Partei gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung richte“, begründete der Präsident des Verfassungsschutzes die Entscheidung und sprach von „völkisch-nationalistischen“ Äußerungen. Ist es richtig, dass der Staat die AfD genauer unter die Lupe nimmt? Gibt es in der AfD verbreitet Rechtsextreme und wie viel Einfluss haben sie? Will die Parteiführung am Ende ein anderes politisches System?“ (Text: maischberger)

Zu Gast bei Sandra Maischberger:

– Katja Kipping, Die Linke (Parteivorsitzende)

– Alexander Gauland, AfD (Parteivorsitzende)

– Melanie Amann, Spiegel (Journalistin, Redaktion Hauptstadtbüro)

– Wolfgang Herles (Journalist)

– Herbert Reul, CDU (Innenminister NRW)

– Jörn Kruse (ehemaliger AfD-Fraktionschef Hamburg)

Zur Maischberger-Webseite