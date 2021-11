Nachgerechnet: Was können wir von Sonnenenergie erwarten?

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Youtube angezeigt werden.

Solarmodule verwandeln Sonnenstrahlen in Elektrizität. Bei einem jährlichen Strombedarf von 700 Watt pro Kopf wären in Deutschland für eine ausreichende Versorgung 400 Quadratkilometer Solarfläche nötig. Kein Problem! Oder doch?

Wir haben beim Physiker Dr. Hofmann-Reinecke nachgefragt: Wie viel können die Solarmodule wirklich leisten? Ist die von Politik und Werbeprospekten vorgegebene installierte Leistung in Wahrheit nur ein Etikettenschwindel?

Dr. Hans Hofmann-Reinecke studierte Physik in München und arbeitete danach 15 Jahre in kernphysikalischer Forschung. In den 1980er Jahren war er für die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) in Wien als Safeguards Inspektor tätig. Er lebt heute in Kapstadt.

