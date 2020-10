Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Youtube angezeigt werden.

Im Sommer war es ja gut auszuhalten. Aber jetzt wird die Käfighaltung von Menschen durch Menschen doch etwas ungemütlich. Wie aber gehen wir damit um, dass wir immer brav waren, niemals mehr geküsst und umarmt haben und jetzt doch dafür bestraft werden, dass andere …? Achim Winter und Roland Tichy grübeln über die Härte des Daseins, die uns aufgezwungen wird. Aber die Lösung steht auch schon parat und glüht rot vor sich hin.

Gaststätten geschlossen, Hotels zu, Flixbus macht Pause. Deutschland wird wieder eingefroren. Und zwar wörtlich. Bald werden wir nicht nur vereinsamen und verarmen, sondern auch ansonsten der Not ausgesetzt und als Wellenbrecher eingesetzt. Denn es gilt, Corona zu besiegen. Aber kann man so das Virus besiegen oder will uns die Regierung nur ihre Allmacht beweisen? Ein Land leidet unter dem Besatzungsregime eines fiesen Virus.