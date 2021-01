Schon mal getankt im neuen Jahr? Im Supermarkt eingekauft? Dieses Jahr wird teuer. Die Mehrwertsteuer steigt wieder auf 19 Prozent, Benzin- und Dieselpreise explodieren, Krankenversicherungsbeiträge steigen. Der Preishammer trifft uns voll. Liegt das alles an Corona oder woran? Was wird sonst noch teurer - und bleibt das so? Welche Auswirkung hat das auf Arbeitsplätze und Wohlstand?