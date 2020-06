Douglas Murray, Winston Churchill und Ausschreitungen unter dem BLM-Banner

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Soundcloud angezeigt werden.

Der britische Historiker und Journalist Douglas Murray, Autor der Erfolgsbücher „Der Selbstmord Europas“ und „Der Wahnsinn der Massen“, zeichnet sich durch Wohlerzogenheit und Besonnenheit aus. So gerüstet setzt er sich geduldig Debatten über die gesellschaftliche Entwicklung aus. Die neuesten Entwicklungen um die Ausschreitungen der BLM-Bewegung bringen aber auch ihn offenbar aus der Fassung.

Hören Sie selbst in einem Interview mit Julia Hartley-Brewer vom Londoner Radiosender Talkradio, was ihn so bewegt. Das Original ohne Übersetzung sehen Sie, wenn sie möchten, hier.