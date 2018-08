Warum wächst die Bevölkerung der Welt?

Beginnen wir mit einer Faktenfrage: Nach einer Prognose der UN wird die Bevölkerung der Welt bis 2100 um weitere 4 Milliarden Menschen gewachsen sein. Was ist die Hauptursache dafür?

A: Es wird mehr Kinder geben (jünger als 15 Jahre).

B: Es wird mehr Erwachsene geben (zwischen 15 und 74 Jahren).

C: Es wird mehr sehr alte Menschen geben (75 Jahre und älter).

Richtig ist Antwort B. Die Experten sind überzeugt davon, dass die Bevölkerung wachsen wird, weil es vor allem mehr Erwachsene geben wird – nicht mehr Kinder und auch nicht mehr sehr alte Menschen. Dass die Anzahl an Kindern wächst, wird nicht angenommen. Schauen Sie sich die Kinderlinie des folgenden Diagramms an. Sehen Sie, an welchem Punkt sie sich abflacht? Sehen Sie, dass dies bereits geschieht?

Die UN-Experten sagen nicht voraus, dass in der Zukunft die Zahl der Kinder nicht mehr wachsen wird, sie berichten, dass dies bereits der Fall ist. Der radikale Wandel, der notwendig ist, um den rasanten Bevölkerungsanstieg zu stoppen, besteht darin, die Zahl der Kinder nicht weiter wachsen zu lassen. Und das hat bereits begonnen. Wie konnte das geschehen? Das sollte eigentlich jeder wissen. Deshalb jetzt bitte gut aufgepasst! Das folgende Diagramm zeigt den unglaublichen und wirklich weltverändernden Rückgang der Anzahl Kinder pro Frau, der stattfand, seit ich auf der Welt bin. Im Jahr 1948, in dem ich geboren wurde, brachte eine Frau im Schnitt fünf Kinder zur Welt. Nach 1965 begann diese Zahl zurückzugehen, wie nie zuvor. Im Lauf der letzten 50 Jahre sank sie auf den unglaublich niedrigen globalen Durchschnitt von knapp unter 2,5. (c) Gapminder (www.gapminder.org)

Dieser dramatische Wandel vollzog sich parallel zu all den anderen Verbesserungen, die ich in meinem Buch beschrieben habe. Die überwiegende Mehrheit der Milliarden Menschen, die ihre extreme Armut hinter sich lassen konnten, entschied sich dafür, weniger Kinder zu haben. Sie benötigten nicht mehr die Großfamilie und die Arbeitskraft zahlreicher Kinder, um die familiäre Landwirtschaft betreiben zu können. Und man brauchte auch keine kinderreiche Familie mehr, um sich gegen die Kindersterblichkeit abzusichern. Männer wie Frauen bekamen Zugang zu Bildung und begannen, besser ausgebildete und besser ernährte Kinder haben zu wollen, und weniger Kinder zu haben war die offensichtliche Lösung. In der Praxis war dieses Ziel dank moderner Verhütungsmittel, die nicht einmal den Verzicht auf Sex verlangten, leichter zu erreichen.

Warum wird die Bevölkerung zu wachsen aufhören?

Es wird erwartet, dass der dramatische Rückgang an Geburten pro Frau sich fortsetzen wird, solange mehr Menschen aus der extremen Armut herausfinden und mehr Frauen Zugang zu Bildung, sexueller Aufklärung und Verhütungsmitteln bekommen. Drastische Maßnahmen sind nicht nötig. Nur mehr von dem, was wir bereits tun. Wie schnell der zukünftige Rückgang verlaufen wird, lässt sich natürlich nicht exakt voraussagen. Er hängt davon ab, wie rasch diese Veränderungen vonstattengehen. Jedenfalls hat die globale jährliche Anzahl an Geburten bereits aufgehört, weiter anzusteigen, was bedeutet, dass die Phase des schnellen Bevölkerungswachstums bald vorbei sein wird. Wir erreichen gerade »peak child«, die maximale globale Kinderzahl. Doch wenn die Anzahl an Geburten bereits nicht mehr im Steigen begriffen ist, woher sollen dann die vier Milliarden neuen Erwachsenen kommen? Aus dem Weltraum?

Das folgende Diagramm zeigt die nach Altersklassen aufgeteilte Weltbevölkerung im Jahr 2015 und alle 15 Jahre danach. Auf der linken Seite zeigt das Diagramm die Altersstruktur der sieben Milliarden Menschen des Jahres 2015: Zwei Milliarden sind zwischen 0 und 15 Jahre alt, zwei Milliarden zwischen 15 und 30 und jeweils eine Milliarde zwischen 30 und 45, 45 und 60 und 60 und 75. (c) Gapminder (www.gapminder.org)

Im Jahr 2030 wird es zwei Milliarden neue 0- bis 15-Jährige geben. Alle anderen sind älter geworden. Die 0- bis 15-Jährigen des Jahres 2015 sind dann zwischen 15 und 30 Jahre alt. Die 15- bis 30-Jährigen des Jahres 2015 bilden dann die zwei Milliarden große Klasse der 30- bis 45-Jährigen. Von den 30- bis 45-Jährigen gab es 2015 nur eine Milliarde. So kommt es, dass wir eine Milliarde Erwachsene mehr haben werden, ohne dass die Zahl der Neugeborenen gestiegen wäre oder sich die Lebenszeit verlängert hätte. Diese eine Milliarde neue Erwachsene ergibt sich nicht aus der Geburt neuer Kinder, sondern aus Kindern und jungen Erwachsenen, die bereits auf der Welt sind.

Drei Generationen lang wird sich dieses Muster wiederholen. Im Jahr 2045 gehören die zwei Milliarden 30- bis 45-Jährigen zu den 45- bis 60-Jährigen, und wir haben eine weitere Milliarde Erwachsene. Und noch einmal eine Milliarde kommt im Jahr 2060 hinzu, wenn die 45- bis 60-Jährigen zu den 60- bis 75-Jährigen zählen. Doch was geschieht danach? Ab 2060 wird jede zwei Milliarden starke Generation von einer ebenfalls zwei Milliarden starken Generation abgelöst. Das schnelle Wachstum kommt zum Stillstand.

Also nicht, weil es mehr Kinder gibt, und auch nicht in erster Linie deshalb, weil die Menschen älter werden, wird der Bevölkerungsanstieg zunächst so stark sein. Tatsächlich rechnen die UN- Experten damit, dass die Lebenserwartung sich bis zum Jahr 2100 etwa um elf Jahre verlängert haben dürfte, wodurch eine Milliarde ältere Menschen hinzukommen und die Weltbevölkerung bei elf Milliarden liegen würde. Das starke Bevölkerungswachstum kommt hauptsächlich dadurch zustande, dass die heute bereits lebenden Kinder heranwachsen und das Diagramm mit weiteren drei Milliarden Erwachsenen »auffüllen« werden. Dieser »Auffüll-Effekt« wird drei Generationen lang dauern und dann aufhören. Das ist eigentlich alles, was Sie wissen müssen, um zu verstehen, warum die UN-Experten die Entwicklung nicht einfach geradlinig in die Zukunft verlängern. (Diese Erklärung ist natürlich krass vereinfachend. Viele Menschen sterben vor ihrem 75. Geburtstag, und viele Eltern sind älter als 30, wenn sie Kinder bekommen. Aber auch diese Tatsachen ändern nichts an der Gesamtsituation.)

Im natürlichen Gleichgewicht

Wenn eine Bevölkerung über einen langen Zeitraum nicht wächst und die Kurve des Bevölkerungswachstums flach verläuft, bedeutet dies, dass jede Generation neuer Eltern so groß ist wie die vorhergehende. In den Jahrtausenden vor 1800 verlief die Bevölkerungskurve ziemlich flach. Käme deshalb jemand auf die Idee zu sagen, die Menschen lebten damals in einem natürlichen Gleichgewicht?