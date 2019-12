….“Markus Krall: „Aufruf zu einer bürgerlichen Revolution“ ….

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Youtube angezeigt werden.

Markus Krall ist überzeugt: Unsere Gesellschaft ist auf vielen Feldern entgleist. Dadurch haben wir die Grundvoraussetzungen einer erfolgreichen, freien und wohlhabenden Gesellschaft über Bord geworfen. Das politische System plündert die Steuer- und Beitragszahler aus, der zunehmende staatliche Einfluss und Sozialismus schafft nur eine wirtschaftliche Scheinblüte – aber zerstört unseren Wohlstand. Und er fürchtet, dass der vorherrschende Zeitgeist-Sozialismus umkippen könnte in ein gewalttätiges politisches System, in dem andere Meinungen brutal unterdrückt werden. Ansätze dafür gibt es schon – etwa in Form einer zunehmend enger gezogenen Political Correctness, die uns immer mehr Begriffe und Formulierungen vorschreibt. Und Markus Krall will das Wahlrecht begrenzen: Keine Stimme mehr für Joe Kaeser. Warum, das erfahren Sie im Video.