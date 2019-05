Der Klimawandel als Hebel zur Einführung der Global Governance

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Soundcloud angezeigt werden.

Folgt man den Wasserstandsmeldungen in der Presse, ist es in Sachen Klimawandel 5 vor 12. Wenn ‚wir‘ nicht wirklich drastische Maßnahme ergriffen, seien wir bald alle tot. Die Lage wäre so schlimm, dass man bei der Gefahrenabwehr nicht immer auf demokratische Prinzipien Rücksicht nehmen können werde.

Als Kronzeuge wird gerne das Potsdam Institut für Klimafolgenforschung angeführt, das den Wandel angeblich wissenschaftlich untermauert. Nun hat sich ein Mitarbeiter dieses Instituts in einem Interview blamiert und gezeigt, auf welch wackligen Füßen die Ergebnisse in Potsdam anscheinend stehen.

Alexander Wendt hat das in seinem Artikel dargestellt – und amüsiert sich in unserem Podcast mit Achim Winter über die Implikationen.

Lesen Sie auch:

Hören Sie weitere Podcast-Folgen: