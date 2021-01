ZDF-Silvester live vom Brandenburger Tor ohne Publikum

»Geistershow statt Party – Das wird Berlins traurigste Silvester-Show aller Zeiten« titelt die BZ. Und vermeldet dem eingesperrten Volk:

»Mit der ZDF-Sendung „Willkommen 2021“ begrüßen Andrea Kiewel (55) und Johannes B. Kerner (56) am Donnerstag ab 21.45 Uhr das neue Jahr. Trotz Corona-Bestimmungen wird die Show wie jedes Silvester live vom Brandenburger Tor übertragen. Aber diesmal ohne Publikum – und ohne Feuerwerk!«

Traurig finde ich an diesem Vorgang gar nichts, peinlich alles und anmaßend bis zum geht nicht mehr. Dass sich die veröffentlichte Meinung und Kultur „Schaffenden” unter sich treffen, gegenseitig mit Auszeichnungen behängen und das ans Volk versenden, gibt es ja schon seit Jahrzehnten. Wenn das Volk in kollektivem Hausarrest sitzt, lässt sich das nicht nur in geschlossenen Räumen, sondern im abgesperrten öffentlichen Raum inszenieren.

„500 Polizisten bewachen das @ZDF, Jürgen Drews, Kiewel, Leandros, Schnittchen und Zelte? Was genau war jetzt an den Worten der Kanzlerin unverständlich – bleiben sie zu Hause?”

Bevor Sie das „Schnittchen und Zelte” überlesen, wie berichtet wird, stand an den Zelten der Hinweis: „Maskenfrei”. Von einem Testzelt habe ich nichts vernommen. Klar, die Masken sind fürs Volk, nicht für Privilegierte.

Deutlicher als mit diesem Glitzerlix vor dem Brandenburger Tor (warum hat hier die Cancel Culture noch nicht ihr Werk getan und bei der Siegessäule gleich mit?) haben die „Schaffenden” den „Gaffenden” selten demonstriert, welche Rolle dem Volk zukommt. Brav arbeiten, Steuern zahlen, ohne Murren gehorchen. Zu etwas anderem braucht die Classe Politique die Leute nicht.

Statt Demonstrationen verbieten, ist es viel effektiver, den großen Lümmel Volk vor sich selbst zu beschützen, indem ihm befohlen wird, zuhause zu bleiben, wenn es nicht zur Arbeit oder Futterkrippe geht. Letzteres lässt sich auch noch anders regeln als mit dem Supermarkt-Besuch.

Wo die Leute sich aufzuhalten haben und wo nicht, ist viel leichter zu administrieren, als wie sie sich auf welchen Demos aufzuführen haben. Wo sich die Classe Politique anschickt, den Lockdown genannten Großangriff auf Freiheit und Recht das ganze Jahr 2021 zu verlängern, ist das ZDF-Spektakel vor dem Brandenburger Tor ein unübersehbares Signal auf das, was überall Schule machen kann: Ein öffentliches Leben ohne Bürger, ihnen werden nur noch Abziehbilder vom veranstalteten Leben auf den Bildschirm geliefert.

Die Classe Politique weiß nicht, was sie da tut. Doch dass viele schweigen, heißt nicht, dass viele zustimmen. Bei Philippi sehen sie sich wieder, damit meine ich die Regierten und die Regierenden: noch mehrmals in diesem Jahr – und nicht vor dem Brandenburger Tor.