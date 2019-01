Keine Gemeinsamkeit der Demokraten

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Youtube angezeigt werden.

Die politische Auseinandersetzung in Deutschland wird zunehmend gewalttätig. Parteibüros werden attackiert, Autos von Politikern ramponiert oder zerstört, immer häufiger Personen angepöbelt und angegriffen. Am Anfang steht bekanntlich das Wort. Wer den politischen Gegner ständig als „Nazi“ beschimpft, darf sich nicht wundern, wenn darüber die Hemmschwelle für Gewalt immer weiter abnimmt – und kann sich dann aber auch nicht hinter der Formel verstecken: „Das habe ich nicht so gewollt“.