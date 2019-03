Wahlrecht wegen Greta erst mit 16?

„Seit Wochen gehen Tausende Schüler freitags für das Klima auf die Straße und lassen dafür den Unterricht ausfallen” (Tausende schreibt sich hier mit kleinem t, SPON-Leute). Deshalb stünden sie auch in der Kritik, steht auf SPON: „Von Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) erhalten die Schüler nun allerdings Zuspruch. Die SPD-Politikerin lobte den Einsatz der Jugendlichen und sprach sich für eine Herabsetzung des Wahlrechts aus.“ (Ob die „Herabsetzung des Wahlrechts“ sprachlich auf das Konto Barley oder SPON geht, ist hierorts nicht bekannt.)

Niemand kann etwas im Zeitgeist liegend Populistisches sagen, ohne dass dem Frau Merkel nicht schnurstracks bei- oder vorausspränge.

Die Demonstrationen seien nicht unumstritten, da sie während der Schulzeit stattfinden, schreibt die Süddeutsche und meldet, „Bildungsministerin Anja Karliczek (CDU) sagte jüngst, sie lehne Schülerstreiks während der Unterrichtszeit ab.“

Doch von so Konventionellem will Frau Merkel dann nichts wissen, wenn anderes mehr Medien-Zustimmung bringt. Also meldet die SüZ:

»Die „Fridays for Future“-Demonstranten bekommen Unterstützung von der Kanzlerin. „Ich unterstütze sehr, dass Schülerinnen und Schüler für den Klimaschutz auf die Straße gehen und dafür kämpfen“, sagte Merkel.«

Nach Barley soll schon mit Alter 16 gewählt werden dürfen. Da ist es doch schade, dass Greta Thunberg 16 ist. Wäre sie 14, forderte Frau Barley dann das Wahlrecht mit 14? Aber was nicht ist, kann ja noch werden.

Und werte Polit-Frauen, nicht vergessen: Richtig wirksam wird Wahlalter ab 16 nur in Verbindung mit Wahlverbot ab 61 oder eben Wahlalter ab 14 und Wahlverbot ab 41. Statt Wahlverbot könnte frau natürlich auch betreutes Wählen ab 61 oder 41 in Betracht ziehen. Noch einfacher wäre, Wahlrecht für Männer generell streichen. Kann nicht einfach das Jahrzehnt oder auch mehr der Frauen ausgerufen werden?

Liebe Leute, lasst es mich mal so sagen: Der beginnende Frühling scheint bei so Manchinnen recht merkwürdig auszuschlagen.