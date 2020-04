ifo-Institut: „Die deutsche Wirtschaft steht unter Schock“

Die Stimmung in den deutschen Unternehmen hat sich außerordentlich verschlechtert. Der ifo-Geschäftsklimaindex ist im März auf 86,1 Punkte eingebrochen, nach 96,0 Punkten1 im Februar. Das gab das ifo-Institut in München heute bekannt. Dies ist der stärkste jemals gemessene Rückgang im wiedervereinigten Deutschland und der niedrigste absolute Wert seit Juli 2009. Insbesondere die Erwartungen der Unternehmen verdüsterten sich wie nie zuvor. Auch die Einschätzungen zur aktuellen Lage sind deutlich gefallen. Der Geschäftsklimaindex ist im Vergleich zur vorläufigen Veröffentlichung vom 19.3., als er bei 87,7 Punkten lag, nochmals um 1,6 Punkte gesunken. Die Lagebeurteilungen sanken seitdem um 0,8 Punkte, die Erwartungen um 2,3 Punkte. „Die deutsche Wirtschaft steht unter Schock“ resümiert das Institut in seiner Pressemitteilung.

Zu einzelnen Sektoren meldet das Institut: