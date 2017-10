Morgengrauen – Achim Winter allein und nicht zuhaus‘

Bei soviel Macron, Macron, Messias wird es auch für uns höchste Zeit, an Ort und Stelle mal nach dem Rechten zu schauen – oder sagt man da jetzt besser: Nach dem Linken? In jedem Fall so links wie möglich, landkartenmäßig.

Achim Winter am Atlantikstrand! Wie lässt es sich so leben im deutsch-französischen Gemeinschaftsraum? Es kann nur eine Antwort geben: Da schlägt er hoch, der Pulse d’Europe!