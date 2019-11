James Delingpole über Boris Johnson und Betrachtungen zum Brexit

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Soundcloud angezeigt werden.

Großes Durcheinander in Großbritannien. Kein Beobachter wird mehr ernsthaft behaupten, er verstünde, was da in London vor sich geht. Hier in Deutschland haben die Journalisten deshalb auch längst aufgegeben und kauen gängige Wunschthesen wieder: Dass der Brexit scheitern wird, dass die Vernunft in Brüssel und Berlin residiert und vor allem, was für ein trumpesquer Idiot Borris Johnson doch sei.

Wir sprechen dagegen mit einem Mann, der als unabhängiger politischer Beobachter ein klein bisschen besser Bescheid weiß. Und Boris Johnson persönlich seit seinen Studententagen kennt: James Delingpole.

In Großbritannien ein hochprominenter Klimakrisenleugner, Autor für Zeitungen und Zeitschriften wie Daily Mail, Daily Express, The Times und The Spectator. Außerdem betreibt er den provokativen und hochamüsanten Blog The Delingpod.