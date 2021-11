ZDF Heute-Show: Der deutschsprachige Raum als „Leprakolonie“ Europas

Eine sozusagen supergesamtganzgroßdeutsche Betrachtung stellten da zwei in der sogenannten Nachrichtensatire heute-show am 19. November an. Indem sie den „deutschsprachigen“ Raum adressierten, schlossen sie Deutschland, Österreich, Deutschschweiz, Südtirol und Ostbelgien ein und gaben diesem nach der Grenzziehung von 1945 supergesamtganzgroßdeutschen Gebilde den Namen „Leprakolonie“ Europas, weil in ihm weniger Leute als in anderen Teilen Europas an den mRNA-Gaben teilnähmen.

Der Satz „Über Geschmack kann man nicht streiten“ wird heute gern falsch gedeutet. Das ist nicht immer deshalb so, weil es verschiedene Geschmäcker gibt, sondern oft einfach nur, weil jemand keinen hat. Wie die zwei bei der ZDF Heute-show.