Hamas-Attentäter feuert auf Juden – ZDF und „Rheinische Post“ stempeln Israel zum Aggressor

Am Sonntag eröffnete ein Attentäter der Hamas am Tempelberg in Jerusalem das Feuer mit einer halbautomatischen Waffe, tötete den Tourguide Eliyahu Kay, 26, und verletzte drei weitere Menschen, bevor die israelische Polizei ihn erschießen konnte. Die Hamas lobte den Anschlag als „heroische Tat“. Nicht ganz so ordneten zwei deutsche Medien das Attentat ein – aber ähnlich. Das heute-Journal des ZDF setzte in seiner Kompakt-Ausgabe „heute Xpress“ einen bemerkenswerten Schwerpunkt: „Israel: ein Palästinenser erschossen“.

Damit folgte die Redaktion der bei öffentlich-rechtlichen Sendern mittlerweile üblichen Praxis, Israel und seine Sicherheitskräfte grundsätzlich als Aggressoren darzustellen – auch wenn sie nicht anders handeln als Sicherheitskräfte überall in der Welt in einer vergleichbaren Situation. Nach diesem Muster heißt es auch oft: „Israel bombardiert Gaza“; oft informiert erst ein Absatz weit unten darüber, dass dem Luftschlag ein Raketenangriff der Hamas vorausgegangen war.

Noch grobschlächtiger framte die „Rheinische Post“ den Hamas-Anschlag zu israelischen Todesschüssen um: „Nahost-Konflikt: Israelische Polizisten erschießen Palästinenser am Tempelberg“.

Erst mehrere Zeilen tiefer heißt es bei der „Rheinischen Post“ in indirekter Rede: „Der Mann habe zuvor einen Israeli getötet und vier weitere verletzt“, als wäre der Sachverhalt – anders als die israelischen Reaktion – noch gar nicht klar. Obwohl sich die Hamas sofort lobend zu Wort gemeldet hatte, fehlte sowohl bei der „Rheinischen Post“ als auch beim ZDF der Hinweis auf die islamische Terrororganisation. In der Zeitung firmiert der Terrorist ganz allgemein als „Palästinenser“ und „Mann“. Bemerkenswert erscheint auch die Dachzeile „Nahost-Konflikt“ für einen Anschlag auf Zivilisten.

Beim ZDF scheint die Redaktion die Verdrehung von „heute Xpress“ im Nachhinein selbstkritisch zu sehen. Auf Anfrage von TE, ob der Sender an seiner Einordnung festhalte, antwortet das ZDF: „In der früheren ‚heute Xpress‘-Ausgabe wurde zunächst „Israel: ein Palästinenser erschossen“ eingeblendet und direkt im Anschluss: ‚Polizei: Angriff auf Israelis‘. Im Sprecherinnentext hieß es dazu: ‚Die Polizei teilte mit, dass der Mann zuvor einen Israeli getötet und mindestens drei weitere verletzt habe.‘“ Und: „Die anschließend in den ‚heute‘-Ausgaben verwendete Betitelung ‚Anschlag in Jerusalem‘ ist die richtige.“

Vollständig wäre die Zeile „Hamas-Anschlag in Jerusalem“ gewesen. Aber immerhin: In der späteren heute-journal-Ausgabe standen die israelischen Polizisten wenigstens nicht mehr als Täter da.