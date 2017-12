Morgengrauen – Er ist wieder da: Kurz Ante Portas

Roland Tichy tritt auf die Notbremse: Kein Bier mehr im Morgengrauen! Nicht mehr trinken - was die Rechten mögen! Man ist, was man Isst! Und da die Österreicher als politisches Gesamtgebilde kurz so rechts geworden sind, kommen eben auch andere Sachen, die sie so gerne haben, auf die Schwarze Liste der Zivilgesellschaft.