Das Morgengrauen – Die Rückkehr des Murmeltiers

Jetzt grüßt es wieder, das Murmeltier, das graue. Was wäre Achim ohne Roland? Wieder macht er sich Sorgen! Um Land und Leute. Was, wenn der führungslose Zustand anhielte? Was soll dann werden? Roland hingegen weiß: Nichts! Und ist nicht gerade dieses Nichts - in der fernöstlichen Weisheit - das Ziel allen Handelns?