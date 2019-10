Brinkhaus interviewt Merkel: Auf ins Zeitalter nach GEZ (Rundfunksteuer)

Genial. Brinkhaus interviewt Merkel, Habeck befragt Baerbock, Stegner interviewt Schwan, Teuteberg fragt Lindner, Riexinger interviewt Kipping und Gauland befragt Weidel. Claus Kleber geht in Pension zusammen mit Will, Slomka, Illner, Plasberg, Maischberger und so weiter. Die passenden Namen für die Presse bitte selbst einsetzen.

Das Dutzend Berufspolitiker, das in Wahrheit allein bestimmt, vorbei an Grundgesetz und jedem Recht, präsentiert sich selbst in Hör- und Sehfunk, auf Papier und elektronisch – das ist dann Pressefreiheit im Zeitalter nach GEZ. Wahlen braucht es auch keine mehr nach GEZ.

Wo das Dutzend Berufspolitiker darüber bestimmt, wer gewählt werden kann, können nicht nur die Kosten der Medienapparate gespart werden, sondern auch der ganze Wahl- und Wahlkampf-Zirkus. Das jetzt agierende Dutzend kann sich doch einfach selbst ergänzen.

Die Reaktionen ließen dann auch nicht lange auf sich warten:

An diesem Szenenaufbau fehlte aber noch irgendwas. Was war es noch? Ich komme gleich drauf. Ach ja: Demnächst die beiden Farne bitte nicht vergessen.