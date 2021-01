Warum TE für wenige Stunden nicht erreichbar war

Nach dem Video „Wann kommt der Blackout“ wurde er für uns am Donnerstag Wirklichkeit. Das Rechenzentrum, das unsere Webseite ausliefert, meldete einen Stromausfall und in Folge dessen den Ausfall der Erreichbarkeit von TE.

Es begann eine schwierige Fehlersuche für die Gründe des Stromausfalls und danach ein mühsames wieder Hochfahren des gesamten Rechensystems und seiner diversen Kapazitäten. Etwa sechs Stunden waren wir vom Netz. Viele unserer Leser fragten uns besorgt, was los sei, auch andere News-Seiten erkundigten sich, während wir an einer Back-Up-Lösung arbeiteten. Das gelang uns schließlich, TE erschien über eine andere Zugangsmöglichkeit. Und wie es eben immer so ist: Kurze Zeit danach konnte auch das Rechenzentrum wieder hochfahren und wir wurden auf den Bildschirmen wieder sichtbar.

Es bleibt eine bittere Erfahrung: Nichts ist selbstverständlich. Wir alle sind verletzlich durch den Ausfall einer vermeintlichen Selbstverständlichkeit: Strom. Umso unverständlicher, wie leichtfertig unser gesamtes Stromnetz behandelt wird. Es wird buchstäblich in die Zange genommen: Einerseits erhöht sich der Anteil des Stroms von Windrädern und Photovoltaik. Da dieser Strom unstet ist, je nachdem ob der Wind weht oder sich Wolken vor die Sonne schieben oder aber Starkwind die Stromproduktion der sensiblen Windmonster lahmlegt oder besonders viel Sonne ins Netz drückt: Schwankende Einspeisung bringt das Netzmanagement an den Rand seiner Möglichkeit.

Gleichzeitig werden jene Stromversorger abgeschaltet, die gleichmäßig einspeisen und bei Bedarf hochgefahren werden können: Kohle und Kernkraftwerke, beide auch mit schweren Schwungrädern zur kurzfristigen Stabilisierung der Frequenz ausgestattet. Damit wächst die Gefahr, dass bei einer Störung das System europaweit in sich zusammen fällt. Am 8. Januar war dies der Fall: nach einem an sich unbedeutenden Störfall in Kroatien klappten Leitungen zusammen, und binnen kürzester Zeit war auch Deutschland von einem starken Frequenzabfall betroffen, so dass ein Blackout drohte. TE berichtete damals als erstes deutsches Medium; jetzt schreibt Frank Hennig über die mittlerweile reportierten Ursachen . Weitere Kraftwerke, obwohl modern und ökologisch, werden abgeschaltet. Rettung soll noch mehr Gas aus Sibirien liefern; doch ob Nordstream2 wirklich kommt und die notwendigen Gaskraftwerke gebaut werden, steht in den Sternen. Erstmal abschalten, dann schauen wir weiter, lautet die Devise. Dass dies auch wenig ökologisch ist – geschenkt.

Erneut zeigte sich: Schwankende Einspeisung und mangelnde Fähigkeit zur Steuerung der Erneuerbaren bedrohen unsere Sicherheit. Denn die Folgen eines Blackouts, der wochenlang alle Stromversorgung kappen könnte, wären katastrophal. Die Bundesregierung reagiert auf diese Bedrohung, die sie selbst verstärkt hat, nicht angemessen. Sie ist, wie auch in anderen Themen, längst in ihrer eigenen Ideologie verfangen: Was nicht sein soll, ist auch nicht.

Leider schert sich die Wirklichkeit nicht um regierungsamtliche Selbsttäuschung und Schönrednerei. Das gilt auch in anderen Politikfeldern, die sich zu einem Szenario generellen Regierungsversagens ergänzen. Nicht an der sicheren Stromversorgung arbeitet der für zuständige Wirtschaftsminister, sondern an Rationierungstechniken. Denn weniger Strom soll sehr viel mehr E-Autos versorgen. Spöttisch könnte man sagen: „Finde den Fehler“.

Deutschland ist zum Risiko-Land geworden. Unser kleiner TE-Blackout hat überschaubaren Schaden angerichtet, weil unsere Leser schnell wieder zu uns zurückgefunden haben. Viele haben uns angerufen und sich besorgt erkundigt, ob wir vom Netz gezwungen worden wären.

In Deutschland 2021 erscheint möglich, was man noch vor wenigen Jahren ausgeschlossen hätte.